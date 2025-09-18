Aldama dona los 10.000 € que cobró por el documental de la ex de Ábalos a las familias de los guardias asesinados en Barbate

Víctor de Aldama ha donado los 10.000 euros que cobró por el documental sobre Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, a las familias de los dos guardias civiles asesinados en Barbate (Cádiz) el 9 de febrero de 2024.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, Aldama aceptó la petición de la productora Mandarina de colaborar en dicho programa con la condición de que su caché fuera a parar a las viudas e hijos de Miguel Ángel González Gómez y David Pérez Carracedo, atropellados por una 'narcolancha'.

El empresario investigado en el caso Koldo aportó su testimonio en el programa 'El Precio De...', presentado por Santi Acosta y emitido en Telecinco los dos últimos lunes. ´

En el documental, Aldama explicó su relación con José Luis Ábalos y Koldo García, así como las mordidas que pagó al exministro de Transportes y a otros cargos del PSOE.

También comentó los hechos narrados por Carolina Perles durante la extensa entrevista que le realizó el programa de Telecinco y que fue grabada el pasado mes de julio.

En el estreno de 'El Precio De...', el lunes 8 de septiembre, se emitió el documental y esta semana la propia Carolina Perles se sentó en el plató para seguir contestando preguntas sobre las comisiones cobradas por el exnúmero tres del PSOE y sobre las infidelidades de Ábalos con prostitutas.

Perles aseguró en el programa que Pedro Sánchez dio instrucciones a Ábalos antes de reunirse con Delcy Rodríguez en Barajas el 20 de enero de 2020.

Ábalos le comunicó que tenía que acudir de urgencia al aeropuerto. Y que lo hizo sin seguridad. Se desplazó, únicamente, junto a su asesor, Koldo García. "Ha habido un problema", aseguró la mujer que le dijo el entonces ministro de Transportes.

"Él estaba hablando en ese momento con Marlaska y el presidente", señaló Perles en la entrevista.

La expareja de Ábalos calificó a Koldo de "matón" y acusó a Santos Cerdán de ponérselo de escolta al exministro de Transportes "para maniobrar".

Relación Aldama - Guardia Civil

Aldama fue condecorado con la medalla al Mérito con Distintivo Blanco de la Guardia Civil el 27 de septiembre de 2022.

El empresario siempre ha mantenido su "respeto" a la Guardia Civil, cuya Unidad Central Operativa (UCO) investiga el caso Koldo y el caso hidrocarburos en los que está investigado.

Desde 2019, Aldama colaboró con la unidad antiterrorista UCE-2 y organizó eventos para responsables de la CIA y el FBI en sus visitas a España.

Fue Koldo García, exasesor de Ábalos, quien presentó al empresario a esta unidad de la Guardia Civil.

La productora Mandarina ofreció 10.000 euros a Aldama por participar en 'El Precio De...' y el expresidente del Zamora CF aceptó la oferta con la condición de que ese dinero iría donado a las familias de los guardias civiles que fueron atropellados por una 'narcolancha' en Barbate.

El 9 de febrero de 2024, los agentes Miguel Ángel González, del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS), y David Pérez, del Grupo de Acción Rápida (GAR), fueron arrollados por una embarcación en el puerto de esta localidad gaditana.

La embarcación, utilizada para transportar droga, embistió a gran velocidad la patrullera de los agentes. Ambos fallecieron en el acto.

Miguel Ángel González Gómez, de 39 años, dejó huérfano a un hijo menor, mientras que David Pérez Carracedo, de 43 años, era padre de dos niños.