Aldama dona los 10.000 € que cobró por el documental de la ex de Ábalos a las familias de los guardias asesinados en Barbate
El empresario participó en el programa 'El Precio De...' sobre Carolina Perles que se emitió en Telecinco.
Su caché irá destinado a las viudas e hijos de Miguel Ángel González Gómez y David Pérez Carracedo, atropellados por una narcolancha en febrero de 2024.
Víctor de Aldama ha donado los 10.000 euros que cobró por el documental sobre Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, a las familias de los dos guardias civiles asesinados en Barbate (Cádiz) el 9 de febrero de 2024.
Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, Aldama aceptó la petición de la productora Mandarina de colaborar en dicho programa con la condición de que su caché fuera a parar a las viudas e hijos de Miguel Ángel González Gómez y David Pérez Carracedo, atropellados por una 'narcolancha'.
El empresario investigado en el caso Koldo aportó su testimonio en el programa 'El Precio De...', presentado por Santi Acosta y emitido en Telecinco los dos últimos lunes. ´
En el documental, Aldama explicó su relación con José Luis Ábalos y Koldo García, así como las mordidas que pagó al exministro de Transportes y a otros cargos del PSOE.
También comentó los hechos narrados por Carolina Perles durante la extensa entrevista que le realizó el programa de Telecinco y que fue grabada el pasado mes de julio.
En el estreno de 'El Precio De...', el lunes 8 de septiembre, se emitió el documental y esta semana la propia Carolina Perles se sentó en el plató para seguir contestando preguntas sobre las comisiones cobradas por el exnúmero tres del PSOE y sobre las infidelidades de Ábalos con prostitutas.
Perles aseguró en el programa que Pedro Sánchez dio instrucciones a Ábalos antes de reunirse con Delcy Rodríguez en Barajas el 20 de enero de 2020.
Ábalos le comunicó que tenía que acudir de urgencia al aeropuerto. Y que lo hizo sin seguridad. Se desplazó, únicamente, junto a su asesor, Koldo García. "Ha habido un problema", aseguró la mujer que le dijo el entonces ministro de Transportes.
"Él estaba hablando en ese momento con Marlaska y el presidente", señaló Perles en la entrevista.
La expareja de Ábalos calificó a Koldo de "matón" y acusó a Santos Cerdán de ponérselo de escolta al exministro de Transportes "para maniobrar".
Relación Aldama - Guardia Civil
Aldama fue condecorado con la medalla al Mérito con Distintivo Blanco de la Guardia Civil el 27 de septiembre de 2022.
El empresario siempre ha mantenido su "respeto" a la Guardia Civil, cuya Unidad Central Operativa (UCO) investiga el caso Koldo y el caso hidrocarburos en los que está investigado.
Desde 2019, Aldama colaboró con la unidad antiterrorista UCE-2 y organizó eventos para responsables de la CIA y el FBI en sus visitas a España.
Fue Koldo García, exasesor de Ábalos, quien presentó al empresario a esta unidad de la Guardia Civil.
La productora Mandarina ofreció 10.000 euros a Aldama por participar en 'El Precio De...' y el expresidente del Zamora CF aceptó la oferta con la condición de que ese dinero iría donado a las familias de los guardias civiles que fueron atropellados por una 'narcolancha' en Barbate.
El 9 de febrero de 2024, los agentes Miguel Ángel González, del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS), y David Pérez, del Grupo de Acción Rápida (GAR), fueron arrollados por una embarcación en el puerto de esta localidad gaditana.
La embarcación, utilizada para transportar droga, embistió a gran velocidad la patrullera de los agentes. Ambos fallecieron en el acto.
Miguel Ángel González Gómez, de 39 años, dejó huérfano a un hijo menor, mientras que David Pérez Carracedo, de 43 años, era padre de dos niños.