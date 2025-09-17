Interior sancionará a 17 manifestantes propalestinos con hasta 4.000 euros por boicotear etapas de La Vuelta

Dos agentes de la Policía Nacional detienen a un hombre durante las protestas propalestinas en la Vuelta, a 7 de septiembre de 2025, en Monforte. Coordinadora Galega de Solidariedade con Palestina

El Ministerio del Interior ha propuesto sancionar a 17 manifestantes propalestinos por protagonizar diversos incidentes de boicot en distintas etapas de la Vuelta Ciclista a España 2025.

Así lo ha decidido la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, organismo dependiente del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Este organismo ha propuesto sancionar a 17 ciudadanos que oscilan entre los 3.000 y los 4.000 euros, así como la prohibición de acceso a eventos deportivos durante un periodo de seis meses.

Los expedientes corresponden a actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil en los tramos Laredo - Los Corrales de Buelna (etapa 12), Avilés - La Farrapona (etapa 14) y Viveiro - Monforte de Lemos (etapa 15).

Por lo menos 10 manifestantes propalestinos fueron detenidos por la Policía Nacional en el espacio vallado dispuesto en el tramo final de esa etapa que terminaba en tierras gallegas.

Fue allí donde se vivieron los episodios de mayor tensión y cargas policiales.

Boicot

Pese a estas propuestas de sanción, Marlaska y el dispositivo policial de la última etapa de la ronda ciclista española siguen en el ojo del huracán, tras los disturbios del pasado domingo.

El dispositivo de seguridad establecido por Interior y la Delegación del Gobierno en el centro de Madrid en la última jornada de La Vuelta a España se vio absolutamente desbordado por los manifestantes propalestinos, que lograron reventar la carrera.

Los 1.500 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil movilizados se vieron sobrepasados muy pronto. Los manifestantes, perfectamente coordinados, desbarataron el control de seguridad y empezaron a arrojar vallas, vidrios y otros objetos a los agentes antidisturbios.

Tras lo ocurrido, los agentes de la Policía Nacional señalan tanto al ministro del Interior como al presidente del Gobierno por alentar los incidentes y por la falta de previsión ante unos disturbios previsibles.

Según fuentes conocedoras del dispositivo consultadas por EL ESPAÑOL, desde Interior se pidió evitar fotos o incidentes incómodos, y primar esa imagen a que los agentes pudieran hacer bien su trabajo.

Los mandos consideran que se podía haber dado una mejor seguridad durante toda La Vuelta, sin acortar los recorridos.

Sin embargo, eso habría propiciado "más fotografías de detenidos". Y desde Interior, se ha intentado evitar por todos los medios, según señalan los agentes.