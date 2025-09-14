Abascal acusa a la izquierda de "usar la violencia para eliminar a sus rivales políticos": "Nos llaman fascistas para matarnos"

El líder de Vox, Santiago Abascal, interviene en el acto 'Europa Viva 25' este domingo en Madrid EFE

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha defendido este sábado en la cumbre de Patriots celebrada en Madrid que su partido representa "el lado correcto de la historia" frente a lo que calificó como persecución política y mediática contra los movimientos patriotas en Europa.

"A los pueblos se les está robando la voz persiguiendo a sus políticos. No somos falsarios, ni corruptos, ni cobardes", afirmó.

Abascal ha condenado "los intentos de la izquierda" de asesinar a líderes políticos, "ha pasado con Trump, con Bolsonaro. Y también pasó en España con 1.000 españoles asesinados por ETA, que hoy es quien decide este Gobierno".

"No nos matan por ser fascistas, nos llaman fascistas para matarnos", condenó el presidente de Vox

En su discurso, Abascal aseguró que busca "que las mujeres puedan volver a pasear seguras por la calle” y acusó a populares y socialistas de "pactar con Satanás" con tal de aislar a los "patriotas".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

