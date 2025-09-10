De los Santos: "Sánchez era abolicionista de la prostitución, pero beneficiario de los negocios de la familia"

Jaime de los Santos, interviene en el Congreso desde su escaño. EFE

Las revelaciones de EL ESPAÑOL sobre los negocios del suegro de Pedro Sánchez de los que se benefició el presidente del Gobierno han llegado al hemiciclo del Congreso.

El diputado del PP y vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, ha denunciado que "ha quedado reflejado" que "Sánchez era un abolicionista de día y, por la noche, un partícipe a título lucrativo de los negocios de prostitución de la familia de la pentaimputada Begoña Gómez".

De los Santos recogía las investigaciones de este periódico que acreditan que la mujer de Sánchez fue contable de la sauna Adán mientras Sánchez era concejal del Ayuntamiento de Madrid y defendía la abolición de la prostitución.

Esas informaciones fueron criticadas ayer por el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López. "Yo no leo EL ESPAÑOL. Sé cómo titulan ciertas cuestiones, simplemente para alimentar el ruido, el fango, el ‘ensucia que algo queda’", dijo.



De los Santos, aludiendo a la reforma del Gobierno que plantea el PSOE, ha alertado ante la ministra portavoz, Pilar Alegría, que "igual ustedes les cierran las puertas a los extraordinarios periodistas de ese medio".

El diputado ha llegado a comparar al actual Ejecutivo con el del dictador Franco. "Cada día se parecen más a él con sus políticas inaceptables".

También ha mencionado al ministro Óscar López que, según confirmó este martes la fontanera Leire Díez, estuvo recabando información sobre las saunas para usarla contra Sánchez durante las primarias del PSOE de 2017. Iba a ser "fuego amigo".

De los Santos ha optado por tirar de la ironía. "Le parecía interesantísima [la información de las saunas], no hace tanto, para intentar descabalgar al señor Sánchez de la carrera presidencial".

La ministra, visiblemente enojada, ha respondido. "No salgo de mi asombro". "¿Qué libertad de expresión defiende usted?", le ha preguntado a la par que le ha bautizado como "un digno sucesor de Torrente", en alusión al personaje de Santiago Segura.