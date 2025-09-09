Feijóo y Gamarra redoblan la acusación contra Sánchez por lucrarse con la prostitución y Moncloa impone el silencio

Las revelaciones de EL ESPAÑOL sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez han vuelto a sacudir la política y el PP ha precisado nuevas acusaciones contra el presidente del Gobierno.

Ahora, el líder de la oposición le ha acusado de "bajeza moral" por "haber vivido de la prostitución". "No sabía que la mujer había trabajado en esos lugares, que los pagos se hacían en sobres", ha sentenciado.

El líder del PP se pronunció así tras las declaraciones a EL ESPAÑOL del excomercial de la revista MENsual, Paco Narváez, que ha señalado a Begoña Gómez como la persona que le pagaba por anunciar las saunas.

En esa línea se expresó también la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, quien recordó que Narváez "habló de explotación de menores, consumo de drogas y de que la mujer del presidente estaba allí".

A pesar de la gravedad de las acusaciones y de las pruebas presentadas, Moncloa sigue obviando el tema. Ningún ministro se ha pronunciado y la portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, eludió responder a las preguntas sobre este asunto.

"No pienso hacer ninguna valoración sobre la política sucia de lodazal, de remover siempre lo mismo", afirmó en Ferraz tras la primera reunión de la ejecutiva socialista en este nuevo curso político.

Mínguez sí quiso replicar a las palabras de Feijóo en las que habló de "bajeza moral". "Para bajeza moral se la dejamos toda al señor Tellado", respondió, para criticar la frase del secretario general del PP, que este fin de semana pidió "empezar a cavar la fosa" del Gobierno.

Fuentes de la dirección del PSOE han lamentado que el PP "use los negocios del suegro fallecido de Sánchez" para "hacer política", una crítica que enmarcan en el tono de "crispación" de la oposición.

En Moncloa mantienen aún mayor opacidad. Ante las preguntas de EL ESPAÑOL sobre el conocimiento que tenía Sánchez de los negocios de su suegro, la respuesta fue tajante: "No vamos a hacer ningún comentario".

El presidente del Gobierno nunca se ha pronunciado públicamente sobre los negocios de su familia política. Tampoco se ha referido a Sabiniano Gómez, pese a la multitud de noticias publicadas sobre él, ni cuando era concejal y Begoña Gómez pagaba en sobres los anuncios, ni siendo presidente.

Un silencio que contrasta con su sonora petición de abolir la prostitución, causa que el PSOE ha defendido en los últimos años y que quiere volver a presentar.

No fue hasta el pasado 9 de julio cuando Alberto Núñez Feijóo rompió esta tónica al acusar a Sánchez de "partícipe a título lucrativo" de "abominable negocio de la prostitución".

Fue durante un pleno monográfico cuando el líder de la oposición le echó en cara al presidente del Gobierno que haya tenido "el cuajo" de compararse con él, algo que no se lo aceptó porque él ha sido "honesto".

Ahora, dos meses después, queda la incógnita de si, ante las novedades, Feijóo lo volverá a sacar en la primera sesión de control de este nuevo curso político.