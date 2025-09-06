Díaz apoya a los manifestantes que se encadenaron en La Vuelta en protesta por la participación del equipo israelí

Agentes de la Ertzaintza vigilan a varios manifestantes propalestinos durante una etapa de La Vuelta. Reuters

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se ha solidarizado con los manifestantes que se encadenaron en la décimo tercera etapa de La Vuelta en señal de protesta por la participación del equipo Israel Premier Tech .

Durante una entrevista concedida a TVE, la responsable de Trabajo ha indicado que el mundo está "asistiendo a un genocidio".

"No somos capaces de parar esta barbarie", ha subrayado.

"Estamos negociando con el PSOE para avanzar, para romper con el régimen genocida de Netanyahu y para declararle persona non grata en España", ha agregado Díaz.

Tal y como reflejan las imágenes que circulan por redes sociales, varios manifestantes propalestinos se encadenaron entre sí y a los guardarraíles que cubren el recorrido de La Vuelta.

Tras ello, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil procedieron a retirarlos de las barreras metálicas.

La protesta se saldó con una docena de detenidos como presuntos autores de un delito de desórdenes públicos, dado que frenaron la marcha de los ciclistas.

Los manifestantes también colocaron en la vía una pancarta que era sostenida por seis de ellos.

Esta situación obligó a que los deportistas se detuvieran durante cerca de medio minuto, si bien la carrera continuó de inmediato debido a la rápida actuación de los agentes del Instituto Armado pertenecientes a las unidades de Tráfico y del Grupo Rural de Seguridad, quienes acompañan La Vuelta.

Ya son varios los días que La Vuelta ha experimentado parones por los manifestantes propalestinos. La participación del Israel Premier Tech, equipo fundado por el exciclista Ran Margaliot y el empresario Ron Baron, ha generado una ola de protestas al paso de la carrera.

El equipo se instaló en la polémica cuando Sylvan Adams -empresario, filántropo y amigo personal del primer ministro Benjamin Netanyahu- se unió a la directiva.

Estos acontecimientos han hecho que se pronuncie el primer ministro israelí. Netanyahu celebró que el equipo Israel Premier Tech no se retirase de la competición.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



Great job to Sylvan and Israel's cycling team for not giving in to hate and intimidation. You make Israel proud! 🇮🇱 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 5, 2025

Netanyahu ha felicitado "el gran trabajo" del equipo y de su propietario (y amigo), el multimillonario canadiense Sylvan Adams. "¡Hacéis que Israel se sienta orgulloso!", ha escrito en una publicación en X desde su cuenta oficial.

El pasado miércoles, la organización de La Vuelta suspendió la undécima etapa, que finalizaba en Bilbao, después de que centenares de manifestantes cortaran el paso a apenas tres kilómetros de la línea de meta. La etapa se quedó sin ganador.

El Gobierno de España también se pronunció al respecto. El mensaje de Netanyahu también subraya las tensiones latentes con el Ejecutivo español. El jueves, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, dijo en una entrevista en RNE, que era partidario de "expulsar" al equipo Israel Premier Tech de La Vuelta.

Señaló que era necesario "enviar el mensaje" a Israel de que no puede continuar "como si no ocurriera nada", mientras continúa bombardeando la Franja de Gaza.