Montero confirma la quita de 85.000 millones a las CCAA para justificar la de Cataluña: "Va a ser difícil que lo rechacen"

María Jesús Montero ha confirmado que el próximo martes se aprobará en el Consejo de Ministros el proyecto de ley para la condonación de la deuda a las comunidades autónomas por 85.000 millones de euros.

"Va a ser difícil que cualquier comunidad autónoma rechace perdonarse una deuda que genera unos ingresos muy importantes en la actualidad y también para el futuro", ha dicho en declaraciones a los medios desde Sevilla.

Es su respuesta ante la oposición del PP a una medida, que según han reiterado en diversas ocasiones, creen que debería ser debatida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Son varios los presidentes autonómicos populares que se han mostrado contrarios a la medida. De hecho, lo ven como un guiño a ERC para que le apoye el proyecto de Presupuestos que Montero pretende presentar en el Congreso.

Por el momento, todas las comunidades del PP se han mostrado unidos en torno a esta postura, incluida Andalucía, que sería una de las principales beneficiadas, tal como reconocen en Génova y la propia Montero.

De hecho, Juanma Moreno afirmó la pasada semana que el único interés del Gobierno con esta medida es sobrevivir.

A su juicio, es una "condición que pone el independentismo para la subsistencia" del Ejecutivo. "Este instrumento no se hace en beneficio de las comunidades autónomas, sino en beneficio propio", decía.

En cambio, María Jesús Montero ha puesto el foco en que "nunca antes una administración había tenido es planteamiento de perdonar 85.000 millones".

También se ha referido directamente a Juanma Moreno, que será su rival en las elecciones andaluzas de 2026 y ha insistido en que la comunidad "que más se beneficia" es Andalucía.

"Dijo que se iba a condonar, en mayor medida, la deuda de Cataluña y que Andalucía se le iban a dar migajas. Se demostró que eso es mentira", ha sentenciado la vicepresidenta del Gobierno.

Según ha apuntado Montero, el interés del Gobierno es que "siempre haya un trato equitativo entre todos los territorios".

También ha recordado al presidente de la Junta de Andalucía su petición de que la condonación de la deuda se elevara hasta los 17.000 millones para aceptarla. "Está por encima de esa cantidad y aún así sigue repitiendo la misma letanía", ha recalcado sobre un ofrecimiento que se sitúa en los 18.791 millones.

"¿En qué sano juicio a una familia de forma gratuita se le plantea que perdonen parte de sus deudas y dice que no? Es que eso no se entiende", ha subrayado la vicepresidenta del Gobierno que pide a las comunidades del PP que "recapaciten" una vez que se apruebe esta ley.