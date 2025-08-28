Un nuevo incendio de nivel 2 amenaza Berlanga del Bierzo (León) y obliga a evacuar el municipio

Un incendio de nivel 2 amenaza Berlanga del Bierzo (León) y obliga a evacuar el municipio Junta de Castilla y León

Un incendio forestal declarado en la tarde de este jueves amenaza la localidad de Berlanga del Bierzo (León), con 300 habitantes, y que está siendo en estos momentos evacuada, por lo que la Junta de Castilla y León lo ha catalogado con el nivel 2 de gravedad.

El fuego comenzó alrededor de las 17:30 horas y mantiene desplegados 17 medios de extinción, entre ellos cuatro helicópteros, varios hidroaviones y dos autobombas, además de efectivos terrestres, según detalla la Consejería de Medio Ambiente en la página de información sobre incendios.

La evolución de las llamas mantiene la situación bajo seguimiento en una jornada especialmente complicada para la comarca berciana, que afronta varios fuegos activos en las últimas semanas.

La Guardia Civil ha procedido a la evacuación de unas 400 personas. También ha cortado de manera preventiva la carretera LE-716 entre los puntos kilométricos 4 y 5´.

Horas después, las autoridades confirmaron el arresto de un joven de 20 años de edad, detenido como presunto autor de un delito de incendio forestal intencionado (al existir voluntad y premeditación).

El hombre ha sido trasladado al puesto de la Guardia Civil más cercano para la toma de declaración, poniendo posteriormente las diligencias y el detenido a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada (León), y Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Área de Ponferrada .

El fuego tiene, en este momento, varios focos distintos, uno de ellos casi en el mismo pueblo.

Menos de una hora después de su inicio, el incendio alcanzó el nivel dos el IGR debido a que supone una amenaza seria a poblaciones, que exige medidas de socorro de la población o protección de bienes y que puede comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales.