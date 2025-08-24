Aemet confirma que la reciente ola de calor ha sido la más "intensa" registrada: "aumentó" el peligro de los incendios

Un bombero forestal trata de extinguir el fuego, a 22 de agosto de 2025, en Argayo, León, Castilla y León (España). EUROPA PRESS

La reciente ola de calor ha sido "la más intensa" desde que hay registros en España, por encima de la de 2022, con una anomalía de 4,6 grados, según ha confirmado hoy la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con datos provisionales publicados en la red social X.

Coincide con la ola de incendios que ha arrasado España en las últimas dos semanas, siendo el calor extremo, las tormentas secas y el viento agravantes en la reproducción de focos calientes y uno de los mayores problemas a la hora de intentar extinguir las llamas.

La reciente ola de calor tuvo una anomalía de 4,6 °C, superando así a la ola de julio de 2022, que había sido la más intensa hasta ahora con 4,5 °C de anomalía.

📈🧵La reciente ola de calor ha sido la más intensa desde que hay registros en España.



→ Con datos provisionales, tuvo una anomalía de 4.6 °C y supera a la de julio de 2022, la más intensa hasta ahora con 4.5 °C de anomalía. pic.twitter.com/shnuYAEThU — AEMET (@AEMET_Esp) August 24, 2025

Olas de calor previas con anomalía de 4 grados o superior se han producido también en agosto de 2021 de 4,1 grados, y asimismo en dicho mes en 2023 y 1987, con 4 grados al igual que otra a finales de junio en 2019, pero la de este verano ha sido la más intensa.

"La ola de calor de agosto de 2025 tuvo dieciséis días de duración. De hecho, los primeros veinte días de agosto de 2025 constituyeron el período 1-20 de agosto más cálido desde, al menos, 1961 en el conjunto de España".

"La persistencia del calor extremo intensifica su adversidad. Se resiente la salud de las personas vulnerables y aumenta el nivel del peligro de incendios", según recuerda Aemet.

Este organismo también ha recordado este domingo que el peligro de incendios se encuentra "en niveles muy altos o extremos en amplias zonas de la Península, especialmente del norte, centro y sureste", por lo que piden extremar la precaución.

Histórico y predicción

"Está constatado que en España las olas de calor están aumentando en duración, extensión e intensidad. En nuestro país siempre ha hecho calor en verano, pero en los últimos años se registran con más frecuencia episodios de temperaturas muy altas, tanto diurnas como nocturnas", afirma la Aemet, añadiendo que detrás de estas anomalías cada año más asiduas está el cambio climático.

El período comprendido entre el 8 y 17 de agosto fue el conjunto de diez días consecutivos más cálido registrado en España desde, al menos 1950. De los 20 períodos más cálidos, cinco corresponden a la reciente ola de calor y 15 se han vivido desde 2022.

Que cuatro de las cinco olas de calor más intensas hayan ocurrido desde 2019 no es casualidad.



Cada verano no va a ser siempre más cálido que el anterior; pero la tendencia a veranos más extremos es clara.



Las claves: adaptación y mitigación del cambio climático.



Fin del hilo. — AEMET (@AEMET_Esp) August 24, 2025

Desde que terminó la ola de calor el día 18, "estamos en un período de temperaturas inferiores a las normales para la época. A lo largo de estos próximos días van a subir, aunque -con incertidumbre aún- se espera un nuevo descenso para finalizar el mes", según ha avanzado la autoridad meteorológica.

Con los datos observados y la predicción hasta el día 31, lo más probable es que agosto de 2025 se sitúe entre uno de los cuatro más cálidos de la serie; cuatro de los cinco agostos más cálidos han sido los cuatro últimos. "El otro corresponde al histórico verano de 2003".

Analizado el comportamiento de las temperaturas durante el verano, destaca el largo período con temperaturas superiores a las normales en junio y principios de julio, así como en la ola de calor de agosto. El tramo final de julio fue, sin embargo, más frío de lo normal.

La temperatura media en España ha aumentado 1.69 °C desde 1961 hasta 2024. Esto se traduce en una mayor frecuencia de episodios de temperaturas superiores a las normales.