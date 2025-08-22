-
Castilla y León mantiene 26 incendios, de ellos ocho de IGR 2, seis de nivel 1 y otros doce activos
Las provincias de León, Zamora, Palencia, Salamanca y Ávila acaparan la práctica totalidad de los incendios forestales que afectan a Castilla y León en las últimas semanas, donde el fin de la ola de calor ha permitido a las brigadas ganar terreno al fuego en una Comunidad. No obstntes siguen sin control un total de veintiséis incendios, de los cuales ocho persisten en un Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, otros seis se ecuentran en un nivel 1 y doce en grado 0.
En el caso de los catalogados como más graves, el balance recoge los incendios de Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de la Cabrera, Barniedo, Cardaño de Arriba, Gestoso y Colinas del Campo de Martín Moro, los siete en la provincia de León, junto con el de Porto, este último en Zamora, mientras que en nivel 1 prosiguen los de Yeres, Paradiña, Castrocalbón y Canalejas, también en la provincia leonesa, además de los contabilizados en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y Candelario (Salamanca).
Pese a la mejoría en la lucha contra el fuego una reactivación en la zona este del fuego de Anllares del Sil de León obligó en la noche de ayer a evacuar la localida de Anllarinos.
Desalojan a 53 menores de un albergue en Carballedo (Lugo) y en Oia desactivan el nivel 2
Cincuenta y tres menores y once monitores han sido desalojados de forma preventiva del Albergue dos Peares debido al incendio declarado el jueves en el municipio de Carballedo (Lugo), mientras que en Oia (Pontevedra) se ha desactivado la situación 2.
El 112 Galicia ha informado este viernes de que los menores fueron trasladados al albergue juvenil Lug2 por el fuego de Carballedo, donde el jueves se activó la situación 2 por la proximidad con el núcleo poblacional de Oleiros.
En la provincia de Pontevedra se ha desactivado el nivel 2 en Oia, donde el jueves se declaró otro incendio forestal que obligó a desalojar de manera preventiva a 45 personas de un camping en Mougás.
El fuego no da tregua en Galicia: arden más de 88.000 hectáreas con ocho focos activos, tres nuevos
La oleada de incendios que desde hace dos semanas afecta a Galicia no da tregua y calcina ya 88.311,5 hectáreas en fuegos no apagados, sumándose además desde la tarde-noche de este jueves tres focos nuevos: dos en los municipios pontevedreses de Vilaboa y Oia y uno en el lucense de Carballedo.
Así se desprende de los últimos datos ofrecidos por la Consellería do Medio Rural que recoge que los fuegos activos son cinco en la provincia de Ourense que afectan a 78.600 hectáreas y dos en Pontevedra, con una afectación aproximada de 90 hectáreas, además de el de Lugo.
Estabilizados están siete incendios, que afectan a unas 9.220 hectáreas. Además, notifican que se ha dado por controlado un incendio en el ayuntamiento ourensano de Muiños, parroquia de Requiás, que quema 1,5 hectáreas dentro del Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés). En la misma situación continúa el incendio de Agolada-O Sexo (400 ha).
Estabilizado el incendio de Jarilla, en Cáceres, tras quemar 17.300 hectáreas en once días
El consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha indicado tras la reunión del Cecopi en el centro de mando del incendio de Jarilla, en Cáceres, que el fuego está “estabilizado” tras once días activo.
“Los trabajos durante el día de ayer y durante la noche han dado sus resultados, han seguido el camino y la línea marcada”, ha indicado el consejero, que ha cifrado en 17.300 las hectáreas quemadas por el fuego.
Bautista ha señalado que este incendio estará en situación operativa 2 hasta las 18.00 horas de esta tarde, el máximo nivel de riesgo.
