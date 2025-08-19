Se mantienen 40 incendios activos en toda España: la situación es crítica en Galicia, Extremadura y Castilla y León

La situación de los incendios en Galicia, Castilla y León y Extremadura se mantiene crítica y continúa preocupando, a pesar de que las previsiones meteorológicas apuntan a una mejoría, que ha hecho descender el nivel de peligro en estas áreas y en el centro y sur, aunque aún sea muy alto o extremo.

Los incendios de los últimos días, agravados por la ola de calor que ha asolado al país durante 16 jornadas, han hecho que desde que comenzara el año la superficie calcinada en España sea de 382.607 hectáreas en los 228 incendios detectados.

Esos son los datos actualizados este martes por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), y llegan mientras se combaten unos 40 incendios por toda la geografía, 23 de ellos en situación Operativa 2 por su gravedad, que continúan arrasando montes y dejando a su paso miles de evacuados.

En Castilla y León se localizan la mayor parte, 29, de los que diez son de nivel 2 y se localizan en la provincia de León, y otros ocho de nivel 1 entre León, Zamora y Salamanca. Eso sin perder de vista los incendios que afectan al Parque Nacional de Picos de Europa y al Lago de Sanabria, y a la entrada del fuego de Jarilla (Cáceres) en Salamanca, que tiene en vilo al Valle del Jerte.

Hasta el momento, la Guardia Civil y la Policía Nacional han desalojado a 31.130 personas y ha detenido a 31 personas e investigado a 92 por su presunta participación en el origen de los fuegos, que han causado ya cuatro fallecidos.

El último ha sido un bombero forestal que murió este domingo al volcar la autobomba que conducía en Espinoso de Compludo (León).

Galicia, la mejoría permite bajar a siete incendios

Galicia ha reducido el número de grandes incendios activos a siete , todos en Ourense, donde preocupa sobre todo el de Larouco, que tras superar al de Chandrexa ha alcanzado ya las 20.000 hectáreas calcinadas y es el más grande de la historia gallega desde que existen registros.

En total, se han calcinado cerca de 70.00 hectáreas en Galicia, pero la situación está "un poquito mejor”, según el presidente gallego Alfonso Rueda, ya que durante la noche se han estabilizado dos fuegos, el de Maceda y el de Vilardevós-Fumaces y a Trepa.

Las fuerzas de seguridad han detenido a un menor de 17 años, al que han intervenido dos mecheros, como presunto autor de siete incendios forestales producidos en la primera quincena de agosto.

Castilla y León

De los 29 fuegos forestales activos en Castilla y León, el incendio de Jarilla (Cáceres), que saltó este lunes por la tarde a esta comunidad y llegó a Candelario en Salamanca, ha subido esta mañana a nivel de peligrosidad 1 por la previsión de que pueda tardarse más de 12 horas en su estabilización.

El fuego declarado en Porto -de nivel 2- es el que más preocupa ahora en Zamora, dada su afección al Parque Natural del Lago de Sanabria, Sierras de la Segundera y de Porto, con seis localidades desalojadas y otras tantas confinadas y en preaviso, que suman 8.000 personas entre vecinos y veraneantes.

La evolución de algunos incendios que afectan al oeste de la comunidad podría mejorar en esta jornada, y según ha apuntado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, podría haber buenas noticias sobre realojo.

Extremadura, día clave en Jarilla

Este día puede ser clave en la extinción del fuego de Jarilla , activo desde hace una semana y con 15.500 hectáreas calcinadas, debido a las buenas condiciones meteorológicas, con vientos del noroeste, que permitirán avanzar a los medios aéreos.

El mayor peligro está en un posible descuelgue hacia las localidades de Jerte y Tornavacas. El fuego ya ha pasado la Garganta de Los Papúos, pero según el consejero de Presidencia, Interior y Diálogos Social, Abel Bautista, solo ha quemado en la parte superior y "ha preservado esta joya patrimonial".

Asturias, el fuego se contiene

La climatología también ha permitido que siga mejorando el control de los 17 incendios que se contabilizan en Asturias, ocho de ellos activos, por lo que prescindirá del apoyo de la UME para que colabore en la extinción del de Anllares del Sil, en León.

En el Principado, hay fuegos procedentes de los incendios de León en Cangas del Narcea, Somiedo y Degaña, mientras que en el otro extremo de la comunidad, en la zona de Picos de Europa, también se ha visto afectado el concejo de Ponga, por el incendio de La Uña.

Doce carreteras cortadas, sólo una nacional

Doce carreteras siguen cortadas por los incendios, una de ellas nacional y el resto secundarias.

Son las siguientes: en Asturias, la CO-4 entre Covadonga y Gamonéu; entre Castilla y León y Cantabria, la N-621 por Portilla de la Reina y Vejo.

En Castilla y Léon también esta suspendida la circulación en la LE-164 por Yebra, la LE-2703 por Portilla de la Reina, LE 2711 por Retuerto, LE-4212 en Cariseda, LE-5228 por Salas de los Barrios y la LE-7311 en Nogar, además de la ZA-103 por San Martín de Castañeda y la ZA-104 por Ribadelago).

También, en Extremadura, la CC-224 está cortada entre Hervás y Cabezuela del Valle y la CC-234 por Valdastillas. EFE