Los marroquíes evitan Ceuta y Melilla en la 'Operación Paso del Estrecho' y rompen los pronósticos de Marlaska

El año pasado, 3,4 millones de personas y casi 850.000 coches cruzaron el Estrecho en estas fechas.

Cuando Fernando Grande Marlaska aprobó el plan especial para la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2025, que desarrollan conjuntamente España y Marruecos entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, las previsiones apuntaban a que el número de vehículos se incrementaría en un 5%.

Transcurridos los dos primeros meses del dispositivo, se observa un descenso en la cantidad de ciudadanos que entran al país vecino, principalmente por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde los veranos anteriores había colas de hasta doce horas.

A día 5 de agosto, habían pasado desde Algeciras a Ceuta el 1,9% menos de personas y un 4% menos de vehículos que en el mismo periodo de 2024, según los datos de Protección Civil.



En las mismas fechas, desde Almería a Melilla han pasado 26.692 personas frente a 70.797 que entraron en 2024, lo que supone un 62,3% menos. Lo mismo ocurre con los vehículos, 60% menos han pasado por Melilla hasta agosto, 6.135 frente a los 15.563 del año pasado.

Igualmente, descendió el número de viajeros que entran desde los puertos de Málaga y Motril al de Melilla.

Sin embargo, según los datos oficiales, se han mantenido las rutas desde la península a los puertos marroquíes de Tánger, Tánger-Med, Nador y Alhucemas; incluso alguna ha aumentado ligeramente.

"Desde luego en Melilla, estos números de la OPE que da la Delegación no son reales. Nosotros lo que conocemos son datos muchísimo más inferiores y lo dicen las propias navieras que en comparación con otros años hay descenso de pasajeros", asegura Amin Azmani, de Somos Melilla.

Desde el otro lado de la frontera, un empresario que suministra a casi todo el comercio de madera en Nador asegura que este año "no llega ni el 50% de lo que vino el año pasado".

"Los carriles de Ceuta y Melilla, que siempre estaban a tope, están vacíos. Han bajado casi un 25% las entradas debido a los precios de los billetes", asegura una autoridad de Nador.

"Los marroquíes residentes en el extranjero han optado por pasar directamente en barco a Marruecos por solamente 10 o 20 euros más, porque resulta más ágil", añade.

Menos afluencia

Por eso, la afluencia y el tiempo de espera en los pasos fronterizos de El Tarajal (Ceuta) y Beni Ensar (Melilla) es mucho menor que en años anteriores.

"Muchos utilizan cada vez más medios aéreos", explican a EL ESPAÑOL desde la Delegación de Gobierno de Ceuta.



Desde Melilla, Amin Azmani achaca la caída al contrato marítimo que ha aprobado el Ministerio de Transporte con las navieras, que "ha reducido considerablemente el número de trayectos".

Efectivamente, cada vez más marroquíes en Europa optan por el avión, debido a la subida de precios de las navieras y también al incremento de los costes de los servicios en el país vecino. Además, las rotaciones de las compañías marítimas se han reducido y por lo tanto transportan a menos pasajeros diariamente.

"Las tarifas de los billetes de avión han bajado, las de los barcos han subido, ha descendido el número de rutas y las compañías de alquiler de coches han mejorado. Además, Marruecos ha añadido más rutas en todos los aeropuertos", explica la misma fuente consultada en Nador.

El aeropuerto internacional de Monte Arruit en Nador, en solo una semana de este mes de agosto, registró 250 aviones.

"La gente prefiere ahorrarse las colas y 400 o 500 euros viajando en avión", afirma Saliha, una rifeña nacionalizada en España que en los últimos años ha optado por esta alternativa más rápida y económica.

"Por el dinero que te supone meter el coche en el barco alquilas uno en Nador y no tienes problemas de aduanas. La gente reserva los billetes de avión ya en marzo por muy poco coste", explica Saliha en Madrid, donde reside.

Con las líneas lowcost que ofertan varios trayectos desde la península, una persona puede viajar a Marruecos ida y vuelta por 40 euros. "Lo máximo que hemos llegado a pagar por un billete de ida y vuelta a Nador fue 150 euros", dice un nadorense que tiene a su abuela en Marsella (Francia).

Además, las empresas de alquiler de vehículos han desarrollado un nicho de negocio en las localidades colindantes a Ceuta y Melilla. Han mejorado y presentan precios muy asequibles de alrededor de 20 euros al día.

Las empresas de alquiler de coches se anuncian por las redes sociales, sobre todo por TikTok y no exigen ninguna fianza, solo piden una copia del pasaporte o del carné de identidad.

Marruecos, por las nubes

Otro motivo de la bajada de número de viajeros de la OPE es la carestía en Marruecos.

"Un zumo de naranja en Nador alcanza los cinco euros, cuando el kilo de naranjas está a menos de un euro", cuenta un empresario de la zona.

Algunos ciudadanos cuelgan la experiencia en las redes, donde muestran su indignación por sentirse estafados en su país y prefieren optar por otros destinos, como Turquía o Grecia.

El año pasado, varios políticos, incluida la parlamentaria Nabila Mounib, llevaron al Parlamento de Rabat el problema de la subida de precios para los marroquíes residentes en el extranjero.

"¿Cómo van a venir marroquíes y turistas a Marruecos en verano cuando los precios están desorbitados? Vienen los europeos con pack cerrado mucho más barato. A una familia marroquí en Europa le cuesta más barato ir a Tailandia que venir a su país de origen", dide Mounib, del Partido Socialista Unificado.

Mohamed Alami, presidente de la Asociación Amigos del Pueblo Marroquí, incide también en esa idea: "La mayoría de los residentes europeos que veranean en Marruecos tienen un poder adquisitivo bajo y los precios están por las nubes. Luego también hay ciudadanos que tienen miedo de que se les retiren las ayudas, se han concienciado de que tienen que avisar si quieren viajar".

La realidad es que la bajada de afluencia en la OPE rompe los pronósticos del Ministerio del Interior y así se está viendo también en las áreas de servicio habilitadas por la Fundación Mohamed V en España, que están más vacías.