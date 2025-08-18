Un bombero muerto y otro herido al volcar una autobomba durante las labores de extinción en León

Un bombero ha muerto y otro ha resultado herido en el vuelco de una autobomba en Espinoso de Compludo (León) en las labores de extinción del incendio que se declaró hace nueve días en Yeres y Llamas de Cabrera, en la comarca de Ponferrada, han informado a Efe fuentes del operativo contra incendios.

El accidente ha ocurrido poco antes de las 22:30 horas de este domingo cuando la autobomba ha caído por un terraplén.

El bombero muerto es el conductor de la autobomba y, al igual que su compañero -un peón que ha resultado herido leve-, era un miembro del operativo contra incendios y trabajador de la Junta de Castilla y León que participaba en las labores de extinción.

El herido ha sido trasladado al Hospital de El Bierzo.

El accidente se produjo cuando el convoy en el que se integraba este vehículo autobomba se estaba retirando del incendio para descansar por una pista forestal de fuerte pendiente en la zona de Espinoso de Compludo.

Por alguna causa que se desconoce, el vehículo se aproximó al talud y volcó, cayendo por una ladera.

La Junta ha trasladado sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del trabajador fallecido y ha reconocido su compromiso y dedicación en la lucha contra los incendios forestales y la protección del patrimonio natural de Castilla y León.

Es la tercera persona que muere en los incendios declarados en la provincia de León y el primer miembro del operativo antincendios de la Junta de Castilla y León que fallece.

Hace unos días murieron dos voluntarios, Abel Ramos y Jaime Aparicio, que perdieron la vida al resultar quemados cuando intentaban ayudar a contener las llamas mientras trabajaban con maquinaria pesada entre Nogarejas y Quintana y Congosto.

Por otra parte, el pasado martes falleció un hombre en Tres Cantos (Madrid) tras sufrir quemaduras en el 98 % de su cuerpo.