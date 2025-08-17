El viento y la ola de calor avivan el fuego en Orense, Cáceres y León, con miles de evacuados: el PP pide la presencia del Ejército

Las altas temperaturas y las rachas de viento han avivado a lo largo del sábado los incendios forestales de Orense, León y Cáceres, que en los últimos días han obligado a evacuar a cerca de 5.000 personas (aunque ayer la mitad comenzaron a regresar a sus casas).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interrumpirá este domingo sus vacaciones en La Mareta (Lanzarote) para visitar las zonas arrasadas por el fuego en Orense y León.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y los presidentes autonómicos Alfonso Rueda (Galicia), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y María Guardiola (Extremadura) pidieron ayer la intervención del Ejército para desarrollar labores logísticas y de vigilancia, que ayudarían a disuadir a los pirómanos.

Porque la Policía Nacional y la Guardia Civil ya han detenido a 27 personas e investigado a otras 83 desde el 1 de junio, como presuntos autores de los incendios forestales.

Sin embargo, el Gobierno alega que en las labores de extinción ya colaboran 2.000 militares de la UME, además de pilotos, mecánicos y copilotos del Ejército del Aire en las aeronaves que desarrollan labores de extinción y 25 analistas del Ejército de Tierra.

Castilla y León

En la provincia de León permanecen 1.200 personas evacuadas de sus viviendas, debido a la ferocidad de cinco incendios.

A lo largo del sábado, se ha agravado la situación en los fuegos de Yeres y Llamas de Cabrera. Este último avanza hacia Ponferrada, lo que obligó a desalojar algunas pedanías durante la madrugada del sábado.

Este domingo permanecían activos diez grandes incendios en la provincia de León.

El incendio de Canalejas (Almanza) se inició sobre las 16:30 horas y llevó a la Junta de Castilla y León a declarar el nivel 2 por grave riesgo para la población.

La Junta ha ordenado la evacuación de 260 vecinos en la zona. Los procedentes de los municipios de Canalejas (20), Calaveras de Abajo (70) y Calaveras de Arriba (50) se alojarán en Almanza. Por su parte, el colegio de Puente Almuhey acoge a vecinos de Valcuende (40) y La Espina (20).

El fuego procedente de Orense ha entrado en la provincia de León por Gestoso, lo que ha obligado a evacuar a vecinos de otras seis localidades (Arnado, Gestoso, Leiroso, Villarrubín, Sanvitul y Lusio), que se alojarán en Villafranca del Bierzo.

La Junta de Castilla y León admite que la situación es muy complicada.

Los denominados fuegos explosivos, fruto de la combinación de altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos, se han mostrado en Barniedo de la Reina, donde el incendio estaba casi controlado el viernes, pero ayer se reactivó: el fuego ha obligado a evacuar dos localidades y avanza a las puertas de Picos de Europa.

Tras arrasar 31.700 hectáreas, el incendio de Molezuelas de la Carballeda, en León, mantiene una evolución favorable, lo que ha permitido el regreso a casa de los 2.579 vecinos que fueron evacuados.

En la provincia de Zamora siguen sin poder regresar a sus casas 1.350 vecinos de Porto.

En cambio, los 242 vecinos y veraneantes que fueron desalojados de las localidades zamoranas de Pías, Barjacoba y Villanueva de la Sierra, debido al incendio que devastó la localidad de Castromil procedente de Orense, comenzaron a regresar a sus casas este sábado.

En la provincia de Salamanca tuvieron que ser evacuadas otras 2.000 personas.

El fuego de El Payo, que podría ser intencionado debido a la presencia de varios focos, ha obligado a desalojar a 1.500 vecinos. También preocupa especialmente la situación del fuego en San Cristóbal de los Mochuelos, con otras cuatro localidades evacuadas.

Galicia

Tan sólo en la provincia de Orense se han calcinado ya más de 42.000 hectáreas y este sábado seguían activos diez grandes incendios. El de Chandrexa de Queixa ya es el mayor de la historia de Galicia, con 16.000 hectáreas quemadas.

Hay unas 150 personas evacuadas, la mayoría de la residencia de A Rúa, y 68 siguen confinadas en sus domicilios en diferentes municipios, informa Efe.

La Brigada Galicia VII (Brilat), con base en Pontevedra, se ha sumado a las tareas de apoyo para la extinción de los incendios en esta comunidad, ha informado el Ministerio de Defensa.

También permanecen activos otros incendios en la provincia de La Coruña, como el declarado en Muxía-Nosa Señora da O, que ha calcinado 50 hectáreas, o el de Agolada-O Sexo, en la provincia de Pontevedra, que ha arrasado 400 hectáreas.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, remitió este sábado una carta al presidente Pedro Sánchez para pedirle el despliegue de 200 militares, para tareas de vigilancia y control del fuego, así como maquinaria pesada para efectuar movimientos de tierra y cortafuegos, brigadas de refuerzo de la empresa pública Tragsa y 3 aviones nodrizas de 25.000 litros para abastecimiento de los aviones cisterna.

Por tercer día consecutivo, ha permanecido interrumpido el servicio del AVE entre Madrid y Galicia, a causa del fuego.

Extremadura

En Extremadura seguían activos este sábado seis incendios forestales. En la provincia de Badajoz, los de Llerena (que ha calcinado cerca de 6.000 hectáreas), Alburquerque (con 2.500 hectáreas quemadas) y Burguillos del Cerro (1.000 hectáreas).

Y en la provincia de Cáceres, los de Aliseda (unas 2.000 hectáreas de terreno afectadas), Casar de Cáceres (3.000 hectáreas arrasadas) y Jarilla (5.800 hectáreas).

Pero el que más preocupa es este último, que desde el miércoles había obligado a evacuar a 700 personas procedentes de los municipios de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa.

Aunque el viernes los evacuados pudieron regresar a sus casas, el incendio siguió avanzando este sábado hasta aproximarse a Plasencia (precisamente la población en la que se habían alojado las familias desplazadas) y hacia el Valle del Ambroz.

El incendio de Jarilla ha obligado a confinar a los vecinos de Segura de Toro y Casas del Monte. El de Casar de Cáceres ha quemado varias primeras viviendas en la urbanización de Navas de la Mata,

"La noche ha sido extremadamente complicada", ha lamentado el consejero de Presidencia, Abel Bautista, quien teme que el incendio de Aliseda avance hacia el casco urbano de Malpartida de Cáceres.