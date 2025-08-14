Detenido el presunto autor de 2 focos del incendio de Oímbra (Orense) en el que resultaron heridos tres brigadistas

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 46 años, vecino de A Gudiña, en Orense, como presunto autor de dos focos del incendio que se ha registrado en el municipio ourensano de Oímbra, en el que tres brigadistas resultaron gravemente heridos y permanecen ingresados en el hospital de La Coruña.

Según informa el instituto armado, el hombre habría causado dos focos del incendio, que se declaró el pasado 12 de agosto, cuando realizaba labores de limpieza y desbroce con un tractor, pese a que el índice de riesgo de incendio era extremo.

La Guardia Civil le atribuye dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave y tres de lesiones graves, por los brigadistas heridos.

En el incendio, se han visto afectadas hasta el momento más de cinco mil hectáreas y ha provocado la movilización de un importante número de medios aéreos y terrestres.

Las diligencias han sido remitidas al tribunal de instancia de Verín, que será el encargado de tomar las medidas correspondientes.

Por otro lado, un hombre fue detenido este jueves en la provincia de Zamora por el incendio originado en Puercas que arrasó más de 4.500 hectáreas entre el lunes y el jueves, obligó a desalojar ocho localidades y causó heridas por quemaduras a cinco personas, cuatro de las cuales se encuentran hospitalizadas. El detenido está acusado de un delito de imprudencia grave.

También se ha detenido a dos vecinos de Olveiroa (A Coruña), como supuestos autores de ocho delitos de incendios forestales en Costa da Morte.

Desde el 1 de junio, la Guardia Civil ha detenido a más de 30 personas por su presunta implicación en los incendios forestales.