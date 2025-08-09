Archivan la causa abierta por terrorismo al 'influencer' Nordin, detenido en Madrid en una operación antiyihadismo

Nordin Workout apoyando a la selección de fútbol de Marruecos, en una imagen publicada en sus redes sociales.

El Juzgado de Instrucción Central nº 2 de la Audiencia Nacional ha decretado el archivo de la causa por terrorismo al influencer Nordin Workout, un creador de contenido de origen marroquí conocido por su actividad en redes sociales centrada en la calistenia.

El joven treintañero fue detenido a principios de este año en el municipio madrileño de Leganés, donde residía, por los agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil, la unidad antiterrorista del Cuerpo. "Colaboraban en la estrategia de captación y proselitismo de las organizaciones terroristas yihadistas", recoge un post del Instituto Armado.

Nordin cuenta con un canal de YouTube con más de medio millón de seguidores, donde comparte rutinas de ejercicio basadas en el entrenamiento con el propio peso corporal. Como ya informó EL ESPAÑOL, en sus publicaciones, aparece instando a sus seguidores a realizar ejercicio físico: "El futuro sólo Alá lo conoce, tu presente lo construyes tú con su favor".

Su canal pasó de ser el de un simple influencer a convertirse en un vehículo de adoctrinamiento digital, en el que, según la Guardia Civil, el contenido de entrenamiento físico servía como una suerte de antesala a la inoculación de toda clase de soflamas propias del radicalismo islámico.

Entre ellas estaban los llamados nasheeds, que él empleaba a modo de música motivacional durante el ejercicio físico. Los nasheeds son un género de canciones musulmanas que se interpretan con una voz sugerente y diversos efectos de sonido, como ruidos de sables, disparos o pisadas ecuestres, y cuyas letras están asociadas a la lucha. Eran empleados fundamentalmente por Daesh, el autodenominado Estado Islámico (ISIS), para captar adeptos para la yihad.

En colaboración con DGST marroquí neutralizada célula de adoctrinamiento yihadista. Actividad de varios “influencers yihadistas”, colaboraban en la estrategia de captación y proselitismo de las organizaciones terroristas yihadistas@guardiacivil @Europol https://t.co/4i12THaKqB pic.twitter.com/bR1XrpEjSe — Guardia Civil (@guardiacivil) February 3, 2025

La detención de Nordin Workout formó parte de una macrooperación conjunta entre la Guardia Civil y la Dirección General de la Vigilancia del Territorio (DGST) marroquí, que permitió neutralizar una célula de adoctrinamiento yihadista activa en España. La investigación comenzó a finales de 2023 en la provincia de Toledo, donde tres personas fueron arrestadas bajo la acusación de terrorismo.