La alcaldesa de Jumilla ofrece el resto de las instalaciones para que estén "a disposición de los musulmanes"

La alcaldesa del PP en Jumilla, Seve González, ha reconocido que las limitaciones en el uso de los espacios deportivos aprobadas en el pleno del 28 de julio no afectan al resto de instalaciones municipales, y estarán a “disposición de toda la sociedad, incluida la musulmana, para cualquier actividad o acto siempre que se cumpla la normativa”.

González, que ha leído el contenido del texto aprobado a instancias de su partido, el PP, como enmienda a la moción de Vox que pedía la prohibición de actos religiosos de la comunidad islámica, ha insistido en que solo se autorizó una modificación de la ordenanza reguladora de las instalaciones deportivas, “sin vetos ni prohibición a nadie por su origen religioso”.

Tras afirmar que se ha tergiversado lo ocurrido “de forma intencionada”, ha insistido en que la convivencia en Jumilla es y ha sido siempre pacífica.

Según la regidora, el propósito de la enmienda aprobada en el pleno era iniciar la modificación de un texto de 2013 para que las instalaciones deportivas municipales se utilicen exclusivamente para el ámbito deportivo, “como tienen numerosos ayuntamientos de España”, y ha puesto el énfasis en que el resto de espacios municipales “estarán como siempre a disposición de toda la sociedad, incluida la musulmana, como estarán para cualquier persona o asociación que lo solicite”.

“En Jumilla convivimos 72 nacionalidades diferentes y hasta ahora nunca hemos tenido ningún problema cultural o religioso”, ha añadido Seve González, quien ha lamentado también que “de forma intencionada se haya querido tergiversar una imagen del municipio alejada de la realidad, que no es otra que la de un municipio hospitalario e integrador donde se convive en paz y en tranquilidad”.

Ha añadido que ni el Ayuntamiento de Jumilla ni ningún otro puede prohibir la libertad religiosa ni de culto de ninguna comunidad. “Es un derecho recogido en el artículo 16 de la Constitución”, ha aclarado.

La polémica

La polémica, que este viernes todavía daba sus últimos coletazos con estas declaraciones de la alcaldesa de la localidad, saltó a la palestra el pasado lunes, cuando el consistorio aprobó en Pleno una moción, impulsada por Vox, que prohíbe la celebración de la fiesta musulmana de la matanza del cordero y otros ritos como el Ramadán en espacios deportivos, por tratarse de una “práctica cultural ajena a España”.

Vecinos de Jumilla. EFE

La medida la puso encima de la mesa el único concejal de Vox en el Ayuntamiento y salió adelante con el voto del PP y la abstención del partido de Santiago Abascal, con el que gobierna la localidad.

Ante esta iniciativa, el Gobierno anunció que seguirá “muy de cerca” la “deriva extremista” del PP y Vox. “Es incomprensible que el Partido Popular no dé un paso atrás y pida perdón a los vecinos y vecinas de Jumilla”, ha pedido la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

“El Gobierno va a estar muy vigilante” y va a “monitorizar” los discursos de posible tendencia xenófoba y racista que se produzcan alrededor de estos hechos para que “se cumpla la Constitución española, que garantiza la libertad de culto y prohíbe cualquier tipo de discriminación por cualquier origen o causa”, ha anunciado. “¿Dónde está el señor Feijóo?”, se ha preguntado. “Su silencio es atronador”.

Respuesta del PP

El PP, en cambio, se ha reivindicado estos días como “el partido de la libertad” y “constitucionalista” a pesar de ser el origen de la polémica. Así lo reconoció el vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, que aseguró el jueves que es “falso” que el PP “vaya a señalar a nadie por su credo” y tachó de “inaceptable” que “se pretenda hacer pasar” a su partido como “xénofobo” por la iniciativa del Ayuntamiento de Jumilla.

"Nunca vamos a señalar a nadie por lo que crea o por lo que rece y lo mismo que yo, como católico, pido respeto a mi fe, ¿cómo no voy a respetar cualquier otra fe?", argumentó. Y acusó a Vox y al PSOE de "pretender seguir polarizando" con esta cuestión.