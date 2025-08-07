Vídeo| Irene Montero: "Este Gobierno ha matado políticamente la legislatura"

Las últimas informaciones que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez han reforzado la línea política de los partidos 'a la izquierda del PSOE'. La implicación de Santos Cerdán y los nuevos audios que dibujan la trama que se ha desarrollado durante años con Koldo y Ábalos en el centro han hecho que los socios y exsocios de los socialistas alcen la voz... y traten de ampliar su espacio político.

Irene Montero nos recibe en la sede de Podemos antes de un Consejo Ciudadano Estatal clave para la formación morada. Clave tanto para fijar su argumentario como para fijar su posición política frente al Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar del que fueron despejados en 2023.

Cristina Villarino

Para la secretaria Política del partido, este Gobierno "ha matado políticamente la legislatura" actual por los múltiples casos que cercan a Sánchez y su gabinete; una muestra más, a su juicio, de la corrupción "del bipartidismo".

Montero, que fue designada como futura 'cabeza de lista' de Podemos para un hipotético adelanto electoral, subraya en esta entrevista realizada por el periodista Fernando Garea que "Pedro Sánchez y el PSOE son parte del problema", aunque no apoya explícitamente una convocatoria a las urnas anticipada.

Así, la número 2 del partido morado también se muestra contraria a que sus diputados en el Congreso apoyen unos presupuestos que darían oxígeno a Pedro Sánchez pero que incluirían un mayor gasto militar.