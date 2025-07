Miles de policías denuncian ante Trabajo que Interior les mantiene congeladas las dietas desde hace 20 años

Decenas de miles de agentes de la Policía Nacional de toda España están "hartos" de pagar por trabajar. De que no se actualicen las dietas con las que cuentan por razón de servicio cada vez que tienen que salir fuera de su comisaría. De que Interior les proporcione el mismo dinero que hace 20 años para comer y dormir.

Por eso, este martes se ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo que relata esta situación que viven año tras año miles de agentes dependientes del Ministerio del Interior. Según la denuncia, a la que ha tenido acceso en primicia EL ESPAÑOL, los policías nacionales de todo el territorio están siendo obligados "sistemáticamente" a adelantar cantidades significativas de dinero.

Concretamente, en algunos casos se está viendo un desembolso de hasta 3.000 euros por agente, para cubrir dietas de manutención y alojamiento en comisiones de servicio.

Ha sido el Sindicato Unificado de Policía (SUP) el encargado de interponer la denuncia ante la Dirección Especial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social del ministerio de Yolanda Díaz. Según este escrito, la situación de los agentes vulnera el artículo 19 del Real Decreto 462/2002, en el que se estipulan las indemnizaciones de las comisiones de servicio con circunstancias excepcionales ordenadas al personal de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La denuncia revela que desde hace 20 años los policías están pagando sistemáticamente por trabajar. Esta situación está generando graves riesgos psicosociales no evaluados ni prevenidos por la Administración, lo que vulnera la normativa de Prevención de Riesgos Laborales.

El documento presentado ante Trabajo detalla que la cuantía de las dietas está congelada desde 2005. Los policías cuentan con 28,21 euros para comer al día y 48,92 para alojamiento. Sin embargo, la situación a día de hoy no es la misma que hace 20 años, y 77,13 euros cada día resulta una cifra absolutamente exigua, que rara vez resulta suficiente.

"Estamos ante una pérdida de poder adquisitivo superior al 51,8% según el IPC acumulado, lo que agrava exponencialmente la situación económica de los agentes", señala la denuncia del SUP.

En el documento de denuncia se detalla minuciosamente el impacto que tiene esta situación en la salud laboral de los policías. "El aumento del estrés ocasionado por esta situación puede tener un impacto en la salud física ocasionando trastornos gastrointestinales, cefaleas tensionales, hipertensión arterial, trastornos musculoesqueléticos, así como alteraciones del sistema inmunológico".

Según la denuncia del SUP, esta situación que se prolonga durante las últimas dos décadas "puede afectar a la salud mental ocasionando trastornos del estado de ánimo, deterioro de la autoestima, etc., así como en el rendimiento laboral, disminuyendo la eficacia profesional y deteriorando las relaciones laborales".

Esta medida adoptada por el Sindicato Unificado de Policía viene acompañada de otras, como la

denuncia de estos hechos ante el Defensor del Pueblo, así como el escrito que ha remitido la secretaria general del SUP, Mónica Gracia, al Ministerio de Hacienda para que se liberen las partidas

presupuestarias.

En ese escrito dirigido a la ministra Yolanda Díaz, el SUP le solicita amparo para que no desatienda las precarias condiciones de trabajo en Policía Nacional, agravadas en época estival, así como el estudio de medidas legales que serían llevadas a cabo de manera inminente de no prosperar esta iniciativa.

Situaciones insólitas

Nunca hasta ahora se había dado la situación de que tantos policías nacionales tuvieran que adelantar tanto dinero de su bolsillo para poder trabajar. Y es que en las últimas semanas este problema se ha agravado al encontrarse vacías las cajas pagadoras en sus respectivas comisarías.

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía (DGP), decidió recurrir al fondo de las multas de la Dirección General de Tráfico (DGT) para paliar este agujero. La fórmula de emergencia se activaba justo cuando la Policía tuvo que destinar a 7.000 agentes a Sevilla para la Cumbre de Financiación al Desarrollo de la ONU, que se celebraba la pasada semana.

La denuncia del SUP se conoce al día siguiente de una noticia que denunciaba la situación que han tenido que vivir 10 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Valencia, desplazados en comisión de servicio a Palma de Mallorca.

Los policías se hallaban en este lugar para reforzar el dispositivo de seguridad de verano, especialmente en servicios relacionados con la seguridad de la Casa Real y el Palacio de Marivent.

Tal y como trasladaba el sindicato JUPOL en un comunicado, los agentes recibieron un anticipo de dieta por parte de la Dirección General de la Policía (DGP) que, al parecer, ha resultado "completamente insuficiente".

"Solo ha servido para cubrir los gastos de alojamiento hasta el día de hoy. Aún les quedan siete días de comisión, pero no tienen garantizado un lugar donde dormir", valoraba JUPOL.

Tras esto, los policías fueron "literalmente expulsados del hotel", sin alternativa ni instrucciones claras por parte de sus superiores.