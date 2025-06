Letizia Hilton: "Ábalos me trató como una mierda. Me escondía en el coche con un edredón y decía que le ponían micros"

Anaís D. G., conocida en la industria del porno como Letizia Hilton ha reunido las fuerzas suficientes para hablar sobre José Luis Ábalos tras una semana de silencio.

Fue su pareja sentimental durante algo más de dos meses, según detalla, aunque lamenta que en varias ocasiones la trató "como si fuera una mierda, un perro".

La convivencia con un investigado por corrupción le llevó a vivir escenas tan "humillantes" como surrealistas, según relata en una breve entrevista telefónica concedida a EL ESPAÑOL.

Anaís, ex de Ábalos: "Me hacía hablar bajito por si tenía micrófonos y me llevaba en coche tapada con un edredón. Fue humillante"

"Tenía que ir en el coche tapada con un edredón, escondida. Me hacía hablar subiendo la voz en su coche porque decía que tenía un micrófono. Me sentía muy mal. Eso es humillar a una persona", lamenta.

La noche en que se conocieron fue tanto o más rocambolesca. Según Anaís, fue a través de un amigo, que era, a su vez, amigo de una escort que Ábalos había contratado. "Le pagaba 80 euros todos los días que estaba con él, que esa chica me lo dijo", revela.

"Esa noche fue el día 26 de abril. Lo conocí, esa chica y ese chico me lo presentaron. Y desde el día 26 de abril, Ábalos, esa misma noche, me dijo de quedarme dormir a su casa", expone.

Así, de forma fulgurante, comenzó su breve relación. "Y justo hasta el día 10 de junio, el día del registro, yo estuve en su casa. Desde el 27 de abril hasta el 10 de junio". La irrupción de la UCO en el domicilio y la petición de Ábalos de que escondiera una memoria externa acabaron con el romance.

¿Qué pasó en casa de Ábalos? ¿Por qué intentó sacar una memoria externa del domicilio?

Ábalos me lo dio. Me dijo 'toma el pendrive'. Y me pillaron y me pidieron mis datos. Yo no cogí nada, él me dijo él que me los escondiera. Entonces, yo no tengo ninguna culpa. Fue él el que me lo da a mí. Me pidió él a mí que me lo escondiera realmente.

¿Estás molesta?

Sí, claro, estoy molesta, estoy jodida porque no me esperaba que una persona me hiciera a mí eso. La verdad es que estoy molesta, no me lo esperaba de él. Así es. Estoy enfadada, me da rabia, me da coraje. Estoy muy enfadada y creo que tengo razón, porque eso yo no se lo haría a nadie.

No tienes por qué hacerme eso y meterme a mí en este problema. Es su problema, no el mío. ¿Entiendes? Iba a sacar yo a la perra justamente. Que me diga a mí que me lo esconda cuando estaba la UCO por ahí dentro de su casa... normal que me pillaran. Había más de 15 policías ahí dentro. ¿Qué quiere? ¿Qué pretende? ¿Cómo no voy a estar enfadada?

Sobre el disco duro que me pidió esconder, me dijo: "Diré que he sido yo el que te lo ha dado, no va a pasar nada, no te va a pasar nada".

Y luego tiene la nariz de enviarme unos WhatsApp por haber hablado en la tele. Si se piensa que le voy a contestar... de verdad, tiene mucha cara ese hombre. La verdad es que tiene mucha cara.

Cuando se fueron los de la UCO le pregunté ¿Y ahora qué? ¿Me vas a meter a mí en este jaleo? 'No, no, diré que he sido yo el que te lo ha dado', me dijo. Sí, claro, pero ¿para qué lo haces? Parece que lo hizo adrede. 'No, no va a pasar nada, no te va a pasar nada', me decía.

¿Cómo reaccionó la UCO contigo?

Después de hacer eso me tomaron mis datos, mi calle y todo y los de la UCO, claro, y luego para bajar a la perra tuvo que ir un policía conmigo.

¿Temes que vayan contra ti por haber intentado obstruir a la Justicia?

Tengo miedo de que por culpa de Ábalos me llamen o algo. Sí, claro. ¿Cómo no voy a estar acojonada de que me pase algo por culpa de él?

¿Ábalos nunca te pagó por estar en su casa?

Eso era mentira. He estado gratis, eso era mentira, ¿vale? Tiene más jeta ese hombre, tiene más cara... ese hombre tiene una cara... todos los días limpiando gratis, gratis. Y eso que tenía su chica la limpieza. Pero el primer día la tiró a la calle y dijo 'me limpias tú'.

Le pagaba 30 euros. Tiene mucha cara, es mentiroso. Yo no estaba ni de alta ni nada. No era la chica de la limpieza. Estaba gratis, como si fuera una mierda, un perro. Así de claro. Lo siento por las palabras, pero es así de claro.

"Conocí a Ábalos cuando él estaba con una 'escort' a la que le pagaba 80 euros. Me dijo: ¿Quieres venir a mi casa? Y allí estuve más de dos meses"

¿Cómo lo conociste a Ábalos, Anaís?

(Risas) Lo siento, me has hecho una pregunta que me está dando la risa. Esto sí que es bueno,

Yo lo conocí a través de un amigo de mi pueblo. Se fue a ver a una amiga y me dijo ¿me acompañas? Esa amiga hacía de escort para Ábalos. Hacía de escort para el señorito Ábalos.

Él de repente me dijo, ¿quieres venir? Fue el día 26 de abril. Ábalos me propuso quedarme esa misma noche a dormir a su casa, ¿vale? Y estuve hasta el día 10 de junio, hasta el registro de la UCO. Estuve viviendo todos los días, limpiando, por la noche y todo. Conocí a su hijo Víctor. Conocía a todos sus hijos, a Pablo y a todos.

Así que no me venga con cuentos, que diga la verdad. Teníamos una relación. Tengo todas las conversaciones. Que no diga que era amistad porque eso es todo mentira. Es un mentiroso.

Anaís: "Conocí a Ábalos cuando él estaba con una 'escort'. Me dijo: ¿Quieres venir a mi casa? y allí estuve más de dos meses"

Entonces él contrató una escort, pero se fue finalmente contigo esa noche del 26 de abril

Sí. Él la contrataba a ella como escort. Le pagaba 80 euros todos los días que estaba con él, que esa chica me lo dijo. Pero la misma noche que me lo presentaron, el 26 de abril, me dijo de quedarme a dormir. Y así hasta el día 10 de junio.

"Era una relación porque me decía 'te quiero'. Tengo las conversaciones, era una relación, claro que sí. Yo no miento en ningún momento"

¿Empezasteis una relación?

Correcto. Era una relación porque me decía 'te quiero'. Tengo las conversaciones, era una relación, claro que sí. Yo no miento en ningún momento.

Él, entonces, en ningún momento te paga por nada de nada

No, no, nunca, no he recibido un duro, nunca, nada.

¿Tú lo conocías previamente? ¿Sabías quién era?

Yo no sabía quién era hasta que me lo dijeron. No tenía ni idea porque no veía mucho la tele ni nada.

¿No sabías nada de las múltiples relaciones que se le han atribuido recientemente? ¿No te has sentido identificada con ninguna?

A lo mejor no le interesa hablar de eso, no me ha hablado en ningún momento de esa historia, la verdad es que no.

¿De Pedro Sánchez te ha hablado él alguna vez?

No, nunca.

Hay mucha expectativa de saber si él tiene alguna información que pueda hacerle daño al presidente del Gobierno y que pudiera utilizarla en algún momento.

Lo único que sé es lo de las filtraciones que salieron antes del registro en su casa. Esas las filtró él. Lo sé porque me lo dijo él y estaba yo en su casa ese día, Las filtró él, las conversaciones entre él y Sánchez que salían en la tele y que publicó El Mundo.

Fue él el que las filtró, porque El Mundo fue a su casa y yo estaba ese mismo día cuando vinieron de Madrid a su casa. Unos días después lo publicaron. Las encontraron en su ordenador y las publicaron. Fue él el que las filtró y decía que no fue él, pero fue él porque yo estaba en su casa. Estaba yo ahí en persona.

"No le comenté a Ábalos que me había dedicado al porno, porque yo hace muchísimos años que no me dedico al mundo X"

¿Sabía Ábalos que te habías dedicado al cine X? ¿No te conocía por esa faceta?

No, no me conocía por eso, no. Yo no le comenté nada, no le dije nada de eso, en ningún momento le dije nada, porque yo hace muchísimos años que no me dedico al mundo X. Yo me lo dejé hace muchísimos años, hace más de 8 años me dejé el mundo X, así que yo no tengo por qué decirle, "Oye, me dedico al mundo X", cuando yo ya no me dedico a ello.

En internet aparecen perfiles tuyos como escort ¿Son verdaderos?

No, no, no me he dedicado nunca a ello. Nunca. No. Jamás. Nunca. ¿Vale?

Erais pareja, entonces. Y lo fuisteis felizmente hasta el episodio del registro de la UCO. Entiendo que ese día te enfadaste y que él tampoco se ha vuelto a dirigir a ti.

A ver, él estos días me ha vuelto a escribir, me ha escrito un mensaje, pero yo no le he contestado y no le he vuelto a ver.

Encima yo me sentía muy mal cuando estaba con él. Es que lo que hacía... me tenía que ir en el coche tapada con un edredón, escondida. O me hacía hablar subiendo la voz de su coche porque decía que tenía un micrófono. Me sentía muy mal. Eso es humillar a una persona.

¿Cómo es eso que dices?

Para salir con su coche, para ir a algún sitio de Valencia, me hacía taparme en los asientos de atrás, taparme con un edredón totalmente. Y en el coche él podía hablar por teléfono normal con cualquiera, pero para hablar yo con él tenía que subir la música a tope y hablarle en la oreja despacito, porque decía que había un micrófono en su coche, que no tenían que escucharme. Eso es lo que me decía Ábalos.

¿Por qué tenía miedo de que te vieran con él?

Pues no lo sé. Esa es la pregunta que he tenido yo siempre. Nunca lo he sabido.

¿Y de Koldo te contó alguna cosa de cómo está su relación con él?

Lo único que me dijo, que no sé si era de Koldo o de Cerdán, es que no se esperaba para nada esto de él.

Entiendo que sería sobre Cerdán, si es algo que dijo recientemente...

De Cerdán, sí, algo de eso. Que no se esperaba una traición así o algo de eso. Pero no me ha contado más, solo una palabra así al aire y se acabó.

¿Cómo te sientes?

Yo me siento una víctima realmente, porque ha jugado conmigo, en pocas palabras, para mí ha jugado conmigo, ha jugado conmigo totalmente. Me siento un trapo sucio, me siento un objeto total, porque eso no se le hace nadie. Ábalos, la verdad es que se ha pasado muchísimo. Esto no me lo esperaba en absoluto.

Al margen de lo de la memoria durante el registro de la UCO ¿Crees que te ha tratado bien como mujer? ¿Habéis tenido una relación sana?

Yo creo que hemos tenido una relación sana, sí. A mí me ha tratado bien, realmente me ha tratado bien, no he tenido ni una queja por él. Lo que me ha jodido y me ha dado mucha rabia ha sido esto que ha hecho. Pero tratarme me ha tratado bien.