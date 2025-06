Yolanda Díaz secunda a Sánchez en su choque con Trump: "Somos un país soberano y no vamos a hacer lo que él quiera"

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha respaldado este sábado la posición de Pedro Sánchez y ha escalado el enfrentamiento diálectico del Gobierno con el mandatario estadounidense, Donald Trump, a costa del aumento del gasto en defensa. La líder de Sumar ha defendido la soberanía de España y ha subrayado que no harán lo que quiera Washington.

"Somos un país soberano y no vamos a hacer lo que él quiera. No vamos a permitir que, desde Estados Unidos, nos den lecciones", ha asegurado en la clausura del XIII congreso de CCOO.

Díaz se ha sumado a la tesis de Sánchez, al asegurar que el Ejecutivo no va a permitir que Trump le imponga elevar el gasto en defensa hasta el 5 % ,"porque somos un país libre y soberano" y, del mismo modo que Sánchez, considera que nuestro país debe "invertir en políticas sociales".

La líder de Sumar ha apuntado que España no va a "consentir" esas presiones para incrementar el gasto en defensa, porque prefiere tener "inversión social, derechos, libertades, justicia social", además de "más ecología" y "más feminismo".

Sánchez acudirá a la cumbre de la OTAN del próximo martes con una postura que está generando tensiones en el seno de la organización, puesto que se niega a elevar el gasto militar al 5% del PIB, un porcentaje que ha exigido Trump y han respaldado varios aliados dentro de la alianza.

Este jueves, en una carta dirigida al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente le transmitió que el Gobierno español no tiene intención de alcanzar el 5% del PIB en gasto militar.

Sánchez, en un mensaje modulado en el mismo tono expresado por Díaz, rechaza esta propuesta, que se debatirá en la cumbre de la OTAN, por considerar que "es incompatible con nuestro Estado del bienestar y nuestra visión del mundo", según argumenta en su escrito.

Los "golfos" del PSOE

Durante su intervención, ha dicho sentir "vergüenza" e "indignación" por el comportamiento del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a quienes ha tildado de "golfos".

"Son señores corruptos. Espero que caiga todo el peso de la ley contra ellos", ha reclamado.

Díaz ha señalado que, mientras Trabajo y sindicatos "se dejaban la piel", para pactar medidas que "cambiaran la vida de la gente", a su lado "había golfos que estaban robando".

La vicepresidenta Yolanda Díaz EFE/Mariscal

La ministra ha defendido que no todos los políticos son iguales: "Me reúno con muchos empresarios de este país y nadie me ha venido a ofrecer nada a mi puerta porque saben a quién se enfrentan".

"La corrupción 'cero' sí existe. La izquierda de nuestro país no roba", ha dicho Díaz en referencia a las palabras del presidente Sánchez, quien señaló que la corrupción 'cero' "no existe".

Un día después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudiese a la sede del PSOE en la calle Ferraz, de Madrid, para clonar el correo electrónico de Santos Cerdán, secretario de Organización del partido hasta el pasado jueves, Díaz ha dicho que el problema "se llama bipartidismo" .

"Eso es lo que hay que arreglar", porque "muchos empresarios de este país se han acostumbrado a llamar a los despachos de los ministros", que son "los de siempre de los dos grandes partidos".