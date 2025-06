La actriz porno Letizia Hilton revela que Ábalos la tenía "contratada en su casa": ella "necesitaba dinero"

José Luis Ábalos tenía "contratada en su casa" a Anaís D. G., conocida en la industria del porno como Letizia Hilton. Así lo revela a EL ESPAÑOL Tony Aguilera, amigo de la mujer. "Necesitaba el dinero", explica.

"Contrató sus servicios para pasear al perro y limpiar la casa", explica a este periódico. ¿Pero de forma legal? ¿Estaba de alta en la Seguridad Social? "De forma legal, no. Yo creo que no, pero no te lo puedo confirmar", expone. Tampoco precisa la retribución que percibía.

La mujer se encuentra sobrepasada. Intentó explicar en televisión qué hacía en casa de José Luis Ábalos cuando la UCO llegó para registrar su casa. Pero rompió a llorar y no pudo. Aguilera, ante la incapacidad de su amiga para atender a los medios, expone en su nombre la situación en la que se encuentra.