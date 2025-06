37 de 45

El 5 de marzo de 1989 Diario 16 publicó una información a doble página en la que por primera vez se publicaban las fotos y los nombres de todos los implicados en los GAL acompañada además de un editorial, titulado La rosa y el capullo, sobre el ministro de Cultura, Jorge Semprún, y la llamada Ley Miró. Aquel fue el punto de inflexión que obligó a Juan Tomás de Salas a ceder a la presión del Gobierno (del PSOE en este caso). Pedro J. fue cesado fulminantemente.

El 14 de julio de 2013 El Mundo publicó una información titulada Los SMS de Rajoy y Bárcenas que supuso la sentencia de Pedro J. al frente de su segundo hijo periodístico después de 25 años al frente del barco.

Si los GAL acabaron con las condenas firmes de José Barrionuevo o Rafael Vera, la contabilidad B del Partido Popular acabó -de momento- con una condena de 33 años para Luis Bárcenas por el caso de la trama Gürtel. Y políticamente... Pedro J. testificó en el 'caso ordenadores' en 2019 ("Bárcenas me dijo que guardaba la 'caja B' del PP del 93 al 96 en los discos destruidos") y también acudió en 2018 a la comisión de investigación del Congreso de los Diputados donde recordó cómo "Bárcenas me dijo: 'No entiendo cómo el juez Ruz no pidió al partido los dos ordenadores que yo dejé allí y que no me quisieron devolver'".