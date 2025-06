El 'pendrive' entregado por el PSOE incluye carpetas contra el juez Peinado, los fiscales Luzón y Grinda, y el capitán Bonilla

El pendrive entregado al PSOE por la fontanera socialista Leire Díez, contiene al menos una veintena de carpetas con información específica en cada una de ellas, sobre policías, fiscales, jueces y periodistas incómodos para el partido.

El dispositivo fue entregado este jueves a la Fiscalía y, tal y como aseguró la hasta esta semana militante socialista, contiene "años de trabajo periodístico" sobre "víctimas de malas praxis policiales".

Según fuentes jurídicas conocedoras del contenido del pendrive, entre las carpetas figura una con el título "Peinado", que incluye detalles sobre el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa sobre Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno.

Hay también relativas a dos fiscales: el fiscal jefe de la Fiscalía Especial Anticorrupción, Alejandro Luzón, y el fiscal Anticorrupción José Grinda, y llevan por título "Denuncia Luzón" y "Grinda".

Grinda lideró investigaciones como la llamada operación Cataluña y el caso Zed, en el que está procesado el empresario Javier Pérez Dolset, máximo aliado de Leire Díez en la campaña para desacreditar a la Guardia Civil.

De este fiscal, Leire Díez fue ofreciendo un vídeo sexual a varios medios de comunicación, entre ellos este diario, con la intención de que fuese publicado.

Las carpetas del pendrive, que el PSOE dice haber entregado a la Fiscalía "sin abrir", tienen títulos muy concretos, y cada uno de ellos se refiere a personas o colectivos que pudieran ser objetivo del partido por haber ido, a su juicio, en contra de sus intereses.

Así, figuran títulos como "Policías actualmente vinculados con Villarejo" y "Periodistas actualmente vinculados con Villarejo".

Hay información sobre Juan Vicente Bonilla, excapitán de la UCO sobre quien el Gobierno ha alentado el bulo de que expresó su deseo de atentar con una bomba lapa contra Pedro Sánchez.

El martes, Bonilla manifestó que le habían convertido en "un instrumento para desacreditar el trabajo de la UCO" por las investigaciones que afectan al Gobierno y al PSOE.

Otra carpeta se titula "Declaración Yepes", en alusión a Juan Sánchez Yepes, capitán de la UCO que formó parte del grupo de Blanqueo de Capitales de la Guardia Civil, y que figura como investigado en el caso Hidrocarburos.

Hay una carpeta con el nombre "Marchena", dedicada al juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena, que presidió la Sala Segunda que condenó a los líderes del procés.

Encuentros

Otras carpetas llevan por encabezamiento "Asuntos Internos de la Policía", "Acuerdo con Villarejo", "Marcelino Martín Blas" (comisario que dirigió la unidad de Asuntos Internos) o "Acuerdo con Paco Martínez".

Este último título abona lo publicado esta misma semana por El Independiente, que señaló que Leire Díez se reunió en dos ocasiones con Francisco Martínez, número dos del Ministerio del Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy.

La fontanera socialista ofreció supuestos pactos beneficiosos con la Fiscalía Anticorrupción en el caso Kitchen a cambio de información sobre la presunta utilización de la Policía durante los gobiernos del PP para desacreditar a adversarios políticos.

Por este caso, Francisco Martínez será juzgado el próximo año,

Fuentes conocedoras del encuentro entre Díez y Martínez confirman a EL ESPAÑOL que la fontanera le preguntó acerca de casos concretos contra el PSOE, para averiguar si tras ellos había maniobras del PP.

Concretamente, se interesó por el caso Astapa, una macrocausa de corrupción urbanística en torno al alcalde socialista de Estepona, Antonio Barrientos, cuya magnitud se ha desinflado tras el juicio.

Ninguno de los 15 condenados de este caso, que llegó a sumar 103 investigados, acabará pisando la cárcel. Quince años después, 31 acusados han resultado absueltos y las multas apenas suman cuatro millones de euros.

Leire Díez preguntó a Francisco Martínez por esta causa y también por otra llamada Bahía Competitiva, unas diligencias del Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz relativas al desvío a paraísos fiscales de 21 millones de euros concedidos por el Ministerio de Industria para inversiones en la bahía gaditana.

Sin embargo, señalan las mismas fuentes, Martínez no cerró ningún acuerdo con Díez ni con el PSOE. Declinó la oferta señalando que él no disponía de información relativa al período que le señalaban, ya que no era secretario de Estado en aquel momento.

La labor de Díez, según las grabaciones filtradas la semana pasada, consistía en ofrecer presuntos pactos a empresarios y abogados a cambio de obtener material que pudiera desacreditar investigaciones que afectan al entorno familiar de Pedro Sánchez, su Ejecutivo y su partido.

Martínez quedó precisamente ayer en libertad, nueve días después de ser detenido en el marco de una operación secreta sobre las finanzas y actividades del joven hacker apodado Alcasec.