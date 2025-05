Feijóo lamenta en el Día de Europa que España "no tenga un gobierno europeo": "Sin presupuestos y sin mayoría"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha trasladado este viernes a Córdoba para celebrar el Día de Europa junto al presidente de la Junta de Andalucía y vicepresidente primero del Comité Europeo de las Regiones (CDR), Juanma Moreno.

Desde la ciudad andaluza, el líder popular ha hecho una defensa a ultranza del papel que tiene que ejercer Europa, pero ha lamentado que el Gobierno de España no sea un gobierno europeo como tal, ya que no cuenta "ni con Presupuestos ni con mayoría".

En una charla coloquio, moderada por la portavoz del GPP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, Feijóo ha justificado su razonamiento en que "ningún gobierno europeo sobrevive sin Presupuestos y sin mayoría en el Parlamento".

Tampoco con parte de sus ministros en contra de la OTAN ni "rodeado de sumarios de corrupción" cuando el Estado de Derecho es "muy estricto" en la Unión Europea.

Durante su turno de palabra, Feijóo ha arremetido contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por tratar de imponer "un relato mentiroso y despreciar al Parlamento y, por tanto, a la democracia", tras su comparecencia en el Congreso para hablar sobre el gran apagón y el aumento del gasto en Defensa.

Feijóo cree este aspecto es "algo más que una cifra" y España tiene que ganarse credibilidad y ser un gobierno de fiar. Sobre todo porque está intentando engañar a sus socios y al resto de los partidos al hacer "trampas y artificios contables presupuestarios". Por ello, el presidente del PP ha pedido "luchar contra la mentira" y mantener la paz defendiéndola y siendo autosuficientes.

"Ningún presidente del Gobierno de España jamás hizo una política de Defensa sin el consenso de los dos grandes partidos. Y es que ahora tenemos un presidente del Gobierno que dice que va a gastar 10.400 millones de euros en materia de defensa sin tener Presupuestos y, además, sin pedir autorización al Parlamento para hacerlo", ha recalcado.

Sin embargo, ha querido exponer también la parte positiva del momento actual. "Es de incertidumbre, pero siempre hay oportunidades detrás". Por tanto, cree que Europa "no puede ser ese lugar que esté entre Estados Unidos y China" sino que "tiene que seguir liderando el mundo" porque sus valores desde el punto de vista político, social y económico están más vigentes que nunca.

Pero para ello, no puede ser vista por los ciudadanos como "un ente lejano y burocrático que les complica la vida". Ni tampoco ser la fábrica de los nacionalismos, ni ser una unión temporal de países, sino ser una región "abierta" y con voz propia en el mundo.

Al respecto, ha asumido su responsabilidad como miembro del partido que gobierna en Europa sobre todo en cuatro asuntos fundamentales como son defensa, inmigración, el comercio y el sector primario.

En cuanto a la inmigración, Feijóo ha defendido la que es legal, ordenada y vinculada al empleo, al tiempo que ha criticado a los que hacen un "discurso demagógico" en materia migratoria "para conseguir votos".

No obstante, en ningún momento ha citado explícitamente a Vox en un momento en que la inmigración ha sido uno de los principales asuntos que ha encallado las negociaciones entre PP y Vox para lograr presupuestos autonómicos en varias regiones, como Murcia o Aragón.

A su juicio, "no hay política migratoria más inhumana que la que no existe" en un momento en el que considera que Europa necesita inmigración que contribuya a su prosperidad y respete su cultura. "Ahora bien, si vienen a otra cosa, pues evidentemente no podrán quedarse en Europa", ha avisado.

Sobre el aspecto comercial, ha insistido en la importancia de defender los productos europeos y el libre comercio y a los productores, a "los que trabajan la tierra" con el hándicap de que estos no sientan que las normas europeas les ahogan.

"Europa, más necesaria que nunca"

En el acto también ha intervenido el presidente de la Junta de Andalucía. Juanma Moreno fue elegido en Bruselas el pasado mes de febrero, por aclamación, vicepresidente primero del Comité Europeo de las Regiones (CDR), un órgano del que será presidente a partir del año 2027.

Moreno ha defendido este viernes que Andalucía "pesa" y ya es una comunidad "significada" en la Unión Europea, espacio en el que se tiene que llevar a cabo una importante "desburocratización" y proceso de simplificación administrativa en la toma de decisiones.

A su juicio, la Unión Europea es "un gigante económico y social", pero no lo es "ni en materia de capacidad disuasoria militar ni en la propia capacidad de proyección diplomática", al tiempo que tiene también asignaturas pendientes como la cercanía y la eliminación de burocracia.

"Europa es más necesaria que nunca", según ha sentenciado Moreno, apuntando que la UE sólo tendrá viabilidad de futuro y capacidad de influencia internacional si está unida y cohesionada. "Tenemos que defender un espacio que es único en el mundo", ha añadido Juanma Moreno.

Por tanto, cree que es el momento de asumir costes y riesgos, compromisos y sacrificios. De lo contrario, "este proyecto europeo no va a tener viabilidad" en un momento de necesidad de pequeños líderes en las ciudades y en las regiones, que sean capaces de empujar, de convencer y de generar complicidades con las personas más cercanas sobre la importancia de la UE.

Por último, el presidente andaluz ha defendido la voz de Andalucía "constante y sonante" para que por primera vez haya un comisariado con competencias en materia de agua en la UE, y que haya un programa de políticas de agua con el fin de garantizar esta materia para todos.