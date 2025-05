Para José Juan Ruiz, el ascenso de Trump no es solo una amenaza, sino también una oportunidad. No le entusiasma su estilo ni sus decisiones, pero admite que han puesto a Europa frente al espejo. “Está despertando la Europa que necesitamos”, asegura, convencido de que los sobresaltos geopolíticos recientes están obligando al continente a asumir más responsabilidad en su seguridad, su economía y su lugar en el mundo. No se trata de aplaudir a Trump, sino de entender que, sin esa presión externa, muchas decisiones europeas seguirían en pausa.

Ruiz, que lleva medio siglo analizando economías, ve en el uso de aranceles una estrategia torpe pero reveladora. Recuerda que en EE. UU. han tenido efectos similares a los que suele observar en países con sistemas menos robustos, como en América Latina. Lo que más le preocupa no es el corto plazo, sino el retroceso global que puede generar una política basada en castigos en lugar de alianzas. Pero, al mismo tiempo, cree que este contexto es una oportunidad para reforzar vínculos entre socios más afines, como la India o América Latina.

A España le recomienda no caer en la trampa de debates simplistas. No se trata de cumplir a ciegas con cifras como el famoso 2 % del PIB en defensa, sino de pensar estratégicamente. ¿Qué necesita Europa? ¿Qué puede aportar cada país? ¿Cómo se gana autonomía sin romper con los aliados? En ese debate, asegura Ruiz, hay que dejar sitio para los matices, los datos y la reflexión pausada. Porque, como él mismo dice, los discursos emocionales pueden llenar titulares, pero son los análisis serios los que ayudan a tomar buenas decisiones.