Manuela Carmena, la que fuera alcaldesa de Madrid entre el 2015 y el 2019, nos recibe con un plato de magdalenas en el jardín de su casa. Además de alcaldesa, abogada laboralista y jueza, nos cuenta cómo fueron sus inicios y cómo ve la política actual. De esto, y mucho más, habla en su nuevo libro, unas memorias que, en sus propias palabras, son una especie de legado: "una forma de decir dónde he estado, lo que he vivido y lo que quiero que cambie."

La exalcaldesa dice no sentirse reflejada en ningún partido político actual: "deberíamos dedicarnos a intentar constituir una gran alianza de personas que creemos profundamente en la democracia y queremos profundizar en ella para conseguir el progreso de la sociedad." Además, como abogada laboralista, afirma que los políticos no deben opinar sobre sentencias judiciales siempre que no estén bien documentados: "la Justicia está contagiada de la gran confrontación de la política y eso es enormemente peligroso."

Manuela Carmena en la cocina de su casa Sara Fernández

Manuela Carmena responde a temas de actualidad, el caso de Dani Alves, Iñigo Errejón o el del novio de la presidenta Ayuso, entre otros. Lo hace abiertamente, sin tapujos, en una entrevista en la que deja claro que hay que "devolver la ilusión de la democracia" a la población.