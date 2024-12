Aldama organizó una reunión entre Ábalos y el embajador de Guaidó en España como enlace del Gobierno con Venezuela

Víctor de Aldama organizó una reunión entre José Luis Ábalos y el embajador de la oposición venezolana en España, Antonio Ecarri, tras el secuestro del vicepresidente de la Asamblea Nacional Edgar Zambrano.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a los whatsapps y a las fotografías que demuestran que Aldama ejerció de enlace entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la oposición liderada por Juan Guaidó en Venezuela.

Aldama organizó la reunión entre Ábalos y Ecarri en menos de 24 horas. El 9 de mayo de 2019 recibió un mensaje del embajador de la oposición venezolano en España pidiéndole que hablará con el PSOE para que ese encuentro tuviera lugar lo antes posible.

Sólo un día después, el 10 de mayo de 2019, la reunión entre Ábalos y Ecarri tuvo lugar en un restaurante enfrente de la casa del por aquel entonces ministro de Transportes.

Las imágenes en poder de EL ESPAÑOL certifican que ese encuentro tuvo lugar en el conocido restaurante Jai Alai, situado en el exclusivo barrio de El Viso de Madrid y en el que Aldama también se reunió en numerosas ocasiones con José Luis Ábalos y su asesor Koldo García Izaguirre.

José Luis Ábalos, en su declaración del pasado jueves en el Tribunal Supremo, describió a Aldama como un "impostor" y afirmó que la carta que presentó el empresario, en la que se le nombraba "enlace" en las relaciones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó, era "falsa" y que "no iba firmada".

Sin embargo, los documentos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL corroboran la versión de Aldama y contradicen la declaración del que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE en el Alto Tribunal.

Antonio Ecarri, nombrado por la Asamblea Nacional de Venezuela como representante diplomático en España, escribió un whatsapp a Víctor de Aldama el 9 de mayo de 2019 a las 8:19 horas.

"Hermano: necesito audiencia con Ábalos, por favor. Anoche secuestraron al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Edgar Zambrano y esperamos un mínimo de solidaridad del PSOE. Que no vaya a dejarse quitar también esta bandera venezolana por la derecha, cuando se trata de un líder de la socialdemocracia", escribió Ecarri.

Aldama respondió a las 8:35 de la mañana. "Lo intento", dijo el empresario. Un día después, el 10 de mayo de 2019, tuvo lugar esa reunión entre Ábalos y Ecarri en el restaurante Jai Alai de la capital de España.

El encuentro fue inmortalizado por Aldama con una fotografías que demuestran que el encuentro entre el Gobierno de Sánchez y la oposición venezolana de Guaidó tuvo lugar en uno de los salones principales de dicho restaurante.

Antonio Ecarri y José Luis Ábalos, el 10 de mayo de 2019, en el restaurante Jai Alai durante la reunión que organizó Víctor de Aldama. EL ESPAÑOL

El empresario dio ante el juez Ismael Moreno unas detalladas explicaciones sobre la carta de Ábalos a Guaidó en nombre del Gobierno de España y en la que se le designaba "enlace" de las relaciones entre el Ejecutivo de Sánchez y la oposición venezolana.

"Se me pide esto también en Venezuela y no solamente se me pide, yo le digo que obviamente yo no voy a Venezuela con una mano delante y una detrás a decir que yo vengo a dar un mensaje del Gobierno si no me hacen un mandato o me hacen algo para demostrar que yo estoy yendo para, para tener unas conversaciones", explicó Aldama.

Sobre las acusaciones de falsificación, Aldama dijo en la Audiencia Nacional: "Si esa carta es falsa, entonces habría robado el papel a la Casa de Moneda y Timbre, porque está troquelada, y es un papel especial que usa los ministerios y se usan en Presidencia, con una carpeta que viene con el escudo de España y también no sé dónde la habré robado para haberla obtenido".

La carta está firmada por Ábalos el 26 de julio de 2019, dos meses después de que Aldama ya hubiera ejercido de enlace entre el Gobierno y la oposición venezolana.

Carta de José Luis Ábalos a Juan Guaidó en la que se nombra "enlace" entre el Gobierno de España y la oposición venezolana a Víctor de Aldama. EL ESPAÑOL

El empresario había actuado en mayo de ese año a petición de Ecarri, el responsable diplomático de la Asamblea Nacional en España. Aldama mostró su capacidad de interlocución con el Gobierno de Sánchez organizando la reunión con Ábalos en tan solo 24 horas.

Reunión en Venezuela

Ese mismo verano de 2019, Aldama viajó a Venezuela y se reunió con Juan Guaidó y Henry Ramos Allup, entonces presidente de la Asamblea Nacional.

El empresario viajó en representación del PSOE y del Gobierno de España y se fotografió con ambos en Caracas.

Henry Ramos Allup y Juan Guaidó, entonces presidente del Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, junto a Víctor de Aldama en Caracas. EL ESPAÑOL

Con Guaidó, según la declaración de Aldama en la Audiencia Nacional, trató de explorar las intenciones de la oposición a Nicolás Maduro y el programa democratizador que está implementar, así como las opciones reales de que se llevara a cabo.

En el caso de Ramos Allup, Aldama negoció "impulsar la Internacional Socialista", que hoy preside Sánchez, de la mano del partido Acción Democrática que aún lidera el político venezolano.

Víctor de Aldama declarará este lunes a las 10 horas en el Tribunal Supremo y continuará aportando pruebas para mostrar su cooperación con la Justicia.