Mikel Buesa: "La juventud de Sortu fue responsable de la profanación de la tumba de mi hermano"

Cualquier militante afín al PSOE de Pedro Sánchez diría que el viraje ideológico de Mikel Buesa (Guernica, 1995), víctima de ETA por el asesinato de su hermano Fernando Buesa en el año 2000, es equiparable al de otros pesos pesados de la vieja guardia socialista. Similar, por ejemplo, al de Alfonso Guerra o Nicolás Redondo. Pero al igual que ellos, Buesa defiende no haberse movido del sitio.

Si algo lo diferencia de estos últimos, es que Mikel aboga hoy abiertamente por apoyar al Partido Popular. Que no es poco. En su opinión, el PP de Feijóo es el "único partido socialdemócrata" y constitucionalista que queda en España. De hecho, aunque mantiene una relación "cordial" con Santiago Abascal, en lo que respecta a la formación de ultraderecha Vox no tiene dudas: "Debería desaparecer".

El asesinato por parte de ETA de su hermano Fernando —junto al escolta Jorge Díez— a causa de la explosión de un coche bomba en Vitoria, supuso el despertar de su conciencia política. Así, Buesa fue presidente del Foro de Ermua, patrono de la Fundación para la Libertad y miembro de la directiva original de UPyD. Formó parte de Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo), del que también se desligó hace tiempo.

Recientemente jubilado, ha ejercido como catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid durante la mayor parte de su vida. No guarda relación alguna con la Fundación Fernando Buesa, que considera atravesada por el PSOE. Se reúne con EL ESPAÑOL en una cafetería próxima al centro comercial La Vaguada.

El último barómetro del CIS pronosticaba la victoria de Bildu en las elecciones del próximo domingo. El margen es mínimo, casi de empate técnico, pero el sorpasso parece posible. ¿Puede darse este escenario?

Esos datos hay que matizarlos. El CIS le da un mayor porcentaje de votos, que no tienen por qué traducirse en una mayoría de escaños. Cada una de las tres circunscripciones —Álava, Guipúzcoa y Vizcaya— tiene 25 escaños, y son de un tamaño muy dispar. Esa mayoría de votos estará muy apoyada en Guipúzcoa, y por eso puede no traducirse en una victoria a nivel de escaños. En cualquier caso, esa hipótesis tampoco es descartable.

Este partido ya es la opción favorita de los jóvenes de entre 18 y 24 años. ¿Le sorprende? ¿A qué atribuye este cambio sociológico en la sociedad vasca?

Así es. Y lo ha cultivado a través del ejercicio de la violencia. Eso es muy importante. Las juventudes de Sortu -partido integrado en Bildu- son quienes están detrás de los episodios de agitación violenta que ha habido en el último año y pico. Compitiendo además con una fracción del movimiento abertzale -ATA (Amnistia Ta Askatasuna, Movimiento pro Amnistía y contra la Represión)- que es más extremista y que busca una reedición del terrorismo.

El ejercicio de esa violencia atrae mucho a la gente joven, porque creen que van a hacer con eso la revolución. Luego eso puede traducirse en un apoyo electoral muy importante.

Respecto a esa agitación violenta, la tumba de tu hermano Fernando fue de nuevo vandalizada recientemente, hace ahora seis meses.

Sí. La tumba de mi hermano ha sido profanada en dos ocasiones. Ambas tienen que ver con el curso de los acontecimientos políticos. Yo estoy seguro de que, en ambas ocasiones, las juventudes de Sortu son las responsables. Pero esto es una convicción moral, no es que tenga pruebas. Pero, ¿cuál es el problema? Que se profana la tumba y el ayuntamiento de Vitoria manda limpiarla enseguida.

Y todas las pruebas desaparecen. La última vez, a la que te has referido, la llenaron de mierda. Luego la limpiaron. Esa mierda saldría de algún culo. Si tuviésemos el ADN de esa mierda, lograríamos identificar el culo. Pero ahora es imposible, y a partir de ahí, cualquier investigación policial que pudiera arrojar luz se acabó antes de empezar.

Mikel Buesa, durante la entrevista con EL ESPAÑOL José Verdugo Madrid

En las autonómicas y municipales la formación de Otegi metió en sus listas a siete etarras con delitos de sangre. El pasado lunes, su candidato a lehendakari, Pello Otxandiano, celebró un mitin a 200 metros de donde la banda terrorista asesinó a José Luis López de Lacalle. Este sábado, el mitin fue en el frontón de Tolosa, donde en 2000 ETA asesinó a Juan María Jáuregui... ¿Tan poco respeto se tiene por las víctimas?

Por supuesto que no las respetan. Lacalle fue el fundador del Foro de Ermua, del que yo fui luego presidente, tras su asesinato. Los etarras que se presentaron a las elecciones con delitos de sangre hicieron pública una carta, cuando se armó aquel revuelo, diciendo que no iban a tomar posesión del acta de concejales.

Pero en esa carta dicen una frase que es muy elocuente: "No queremos un futuro sin pasado". ¿Cuál es el pasado? Su pasado como terroristas de ETA. Por tanto, lo que esa frase nos está diciendo es que ellos son los que legitiman la política de Sortu y Bildu.

¿Qué le gustaría que dijera Bildu en un mitin celebrado a pocos metros de donde ETA mató a su hermano? O mejor dicho: ¿qué debería decir para que se completara una verdadera superación del pasado?

Te lo digo bien claro: anunciamos nuestra disolución. No hay otro camino. Últimamente acuden al acto homenaje que hace el PSOE por el asesinato de mi hermano. Van allí y le dan un beso a mi sobrina —hija de Fernando—. Todo eso no es más que un paripé. Porque siguen cultivando la violencia.

Por cierto, mi sobrina siempre dice una frase: "Esto no es lo que yo espero, tenéis que ir más lejos". No, no tienen que ir más lejos, lo que deben hacer es irse a su casa. Lo que yo espero de Bildu para la solución de todo este problema es su disolución.

¿Ha aumentado la tensión con este ascenso electoral o de apoyo social a Bildu?

No es que haya aumentado. Ellos mantienen un nivel, digamos, tolerable de tensión con las manifestaciones y algunos actos de violencia callejera. Ellos no propugnan ahora una vuelta al terrorismo porque se están dando cuenta de que por la vía política pueden llegar a tener algún resultado. Que nunca será la independencia del País Vasco, porque sólo son partidarios de esta independencia el 30% de los vascos. Pero sí pueden llegar a tener el poder, y en eso están en esta campaña electoral.

Si acaban siendo la fuerza más votada y con más escaños, Pello Otxandiano podría ser lehendakari por la vía del sistema de elección, que es singular allí, porque no se puede votar en contra. Sólo a favor. Uno puede presentarse y votarse a sí mismo. Y el que más votos obtiene es el lehendakari. Puede darse una situación en la que la suma del PNV y otra fuerza, sea PP o PSOE, resulte insuficiente para contrarrestarlo.

Entonces, el PSOE podría decidir no votar a Otxandiano, cumpliendo su promesa electoral, y tampoco a Pradales (PNV), haciendo lehendakari al candidato de Bildu. Así, nadie le reprocharía al PSOE que no ha cumplido su promesa. Esto lo podrían estropear los del PP si obtuviesen un resultado que no parece que vayan a alcanzar, dando su apoyo al PNV gratis. Cosa que yo criticaré siempre. Los votos no deben darse gratis.

Detalle de la mano de Mikel Buesa, durante la entrevista José Verdugo Madrid

El exilio vasco en tiempos de ETA se ha cifrado en torno a 200.000 personas. ¿Cree que el impacto que tuvo ha contribuido a la actual situación y a la concienciación de la calle contra el terrorismo?

Cuando tú expulsas a gente comprometida contra el terrorismo, es evidente que el nivel de compromiso disminuye. Pero esa cifra está, en mi opinión, algo exagerada. Yo estimé que estarían en torno a las 100 o 120.000 personas. Me refiero a las expulsadas por razones políticas. Otra cosa es la gente que se va por razones económicas, que son muchas más personas.

El apoyo de la juventud a opciones radicales como Bildu viene también impulsada por el hecho de que las oportunidades de empleo en el País Vasco son bajas. Una parte muy importante de la juventud, especialmente la más cualificada, la que tiene estudios, se marcha porque no encuentra empleo allí. Es un tema práctico.

Esto se ve clarísimamente cuando uno observa cómo ha evolucionado la economía vasca en relación a la española. El País Vasco lleva perdiendo posiciones desde el año 1975 hasta hoy. El PNV puede presumir de gestión, pero lo cierto es que el País Vasco ha expulsado a parte de la población joven.

El año pasado hubo 466 actos públicos de apoyo a ETA, según datos del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite). Recientemente, PP y Ciudadanos lograron que las comisiones de Igualdad y de Libertades Civiles del Parlamento Europeo aprobasen una propuesta legislativa para prohibir este tipo de actos, como los ongi etorri. Será sometida a Pleno ahora, en abril.

Es que el hecho de que esos actos no tengan presecución judicial viene de la doctrina europea. Las normas europeas establecen que, para que pueda perseguirse un acto de exaltación del terrorismo, debe conducir a la ejecución de actos terroristas. Como ahora no los hay, consideran que estos actos no son punibles.

Y otra cosa: los medios ponen demasiado énfasis en el dolor de las víctimas. No dudo de que haya víctimas que sientan dolor ante este tipo de reivindicaciones, pero desde luego no son la mayoría, y lo relevante de los ongi etorri no es el dolor de las víctimas. Lo relevante es su naturaleza política, el asentamiento de una opción política como Bildu sobre los rescoldos de la acción terrorista.

El silencio de la sociedad vasca: antes, en algunos casos, ese silencio se daba por miedo, y en otros, por connivencia. Ahora parece que ya no hay miedo, pero queda cierta connivencia. ¿Lo ve así?

Eso es así, efectivamente. Hubo un estudio que se hizo hace bastantes años a ese respecto. Uno de los resultados más interesantes fue que sólo un 7% de la población adulta decía que había participado en manifestaciones en contra de ETA. El porcentaje de quienes habían dicho participar en actos de apoyo a la banda terrorista era muy poco menor, cerca del 6'8%. En total, sumaban apenas un 14%. El resto no han querido saber nada a lo largo de todos los años que duró el terrorismo.

Es lo que Primo Levi llamaba la zona gris. Puede ser gente que no se atreve, que puede tener miedo, lo que sea. Pero el miedo no es una excusa. Un autor y psicólogo norteamericano que combatió en la II Guerra Mundial escribió que "la verdadera psicología del miedo es la de los cobardes". El miedo no deja de ser una excusa, porque hay quienes no han tenido miedo. Yo me pasé años con una escolta, y puedo decir que miedo no he sentido nunca.

Mikel Buesa José Verdugo

Usted es catedrático en Madrid, pero ¿qué le dicen sus colegas del País Vasco de la educación en esa comunidad?

Era, ahora estoy jubilado. Bueno, me han jubilado. A mí no me hubiese importado seguir dando clase. No tengo un conocimiento preciso de eso, pero sí sé que ha habido un proceso paulatino de extensión del modelo del euskera. Que en este momento hay incluso una carencia muy fuerte del modelo A, por el que los alumnos estudian en castellano con algunas asignaturas en euskera.

Hoy he leído en un titular que Pradales, el candidato del PNV, quiere atraer la venida de talentos. Pero si tú le ofreces a un ingeniero joven un puesto de trabajo en el País Vasco, bien retribuido, y al mismo tiempo le dices que si tiene hijos sólo habrá escuela en euskera, que si va al hospital, dentro de poco, sólo le hablarán en euskera... ese ingeniero pensará que para qué ir allí, teniendo otras opciones.

Además, defienden este modelo con la esperanza de que así se hará la patria. Pero los datos objetivos que tenemos es que el 60% de la sociedad vasca no habla en euskera.

Hay personas que provienen de la izquierda, como Maite Pagaza o usted mismo, que ahora piden el voto para el PP como única alternativa para defensa de la Constitución y de la igualdad entre españoles. ¿Por qué cree que es la única alternativa constitucionalista? ¿En qué margen sitúa a Vox?

Bueno, yo creo que lo mejor que podría ocurrir con Vox es que también se disolviera. Que conste que tengo una relación cordial con Abascal, no es nada personal. Pero yo no sólo sostengo que el PP es la única fuerza constitucionalista, porque esto es obvio. Sino que es también la única fuerza socialdemócrata que hay en España. Esto lo sostengo firmemente. El PP ha adoptado la esencia de la política socialdemócrata, que es el sostenimiento y ampliación del sistema del Estado del bienestar.

No hay en sus programas nada que vaya en contra de esto. Sólo para mejorar su situación financiera. A mí que qué más me da que mi médico sea de un hospital público o privado si me cura la enfermedad y yo no suelto un duro, si está cubierto. Y tan público es un colegio concertado como uno del ayuntamiento. El problema es que el PSOE no sólo ha abandonado la Constitución, también la socialdemocracia. La izquierda que añora al viejo PSOE debe apoyar al PP.

A las próximas elecciones europeas se presentará Izquierda Española. ¿Cree que puede ser el brote de un nuevo partido de izquierda que no se entregue al nacionalismo? ¿O sigue apostando por el federalismo clásico del PSOE?

Eso [Izquierda Española] es un tinglado centralista. Nosotros tenemos un sistema, el autonómico, que es cuasi federal. Los estudios que se han hecho en el plano económico de este sistema muestran que la existencia de las CCAA ni favorecen ni perjudican en nada al funcionamiento de la economía.

Pero sí tienen un papel de adhesión sentimental e ideológica de la población, sea cual sea su afiliación política, que es muy interesante y que resuelve la dispersión geográfica de España. La geografía condujo a un cierto desmembramiento de España, y surgió un localismo importante. Luego, los españoles somos todos bastante parecidos, pero hay singularidades.

Es cuestión de ponerse de acuerdo. No hay que recentralizar competencias para solucionar problemas. Ahí Guillermo se equivoca. En la educación existe una Alta Inspección del Estado que puede suspender la valided de los títulos si el plan de estudios no se ajusta a los requisitos. Pero esta inspección no funciona porque los ministros no se atreven a meter mano ahí. Lo que necesitamos es que las instituciones que ya tenemos funcionen bien.

Zapatero ha criticado esta misma semana a Feijóo por decirle a Sanchez que "tiene más benevolencia con los verdugos que con las víctimas". Era la presentación de su último libro, en el Ateneo, y Zapatero concluyó que "las víctimas del terrorismo no se merecen esa línea de oposición". ¿Qué opina usted como víctima?

Estuve allí, ese día, en el Ateneo. Pero en la presentación de otro libro mucho más interesante sobre la economía de los grandes compositores de música. Este libro, escrito en inglés por distintos autores españoles, se publicará en la primera editorial británica del mundo. Pero los españoles nos obnubilamos con un botarate como Zapatero, y no con una gran obra científica.

En cualquier caso, Zapatero organizó una negociación con ETA que, si no llega a ser por la oposición que organizamos desde el Foro de Ermua, habría ido más allá. La paz que negociaban no era la paz; de aquella negociación ETA salía reforzada políticamente. A eso es a lo que nos opusimos desde el Foro de Ermua y desde la Fundación para la Libertad. Nuestros resultados no fueron extraordinarios, pero sí fueron limitativos de a lo que habría llegado Zapatero.

Por las víctimas del terrorismo, Zapatero no hizo nada. Yo estuve en una reunión en Ferraz con él, en nombre del Foro de Ermua. Zapatero nos dijo todo lo que queríamos escuchar y al día siguiente hizo unas declaraciones públicas diciendo que de ninguna manera apoyaría el PSOE esa penalización de convocatoria de referéndums ilegales. Él no hizo nada en nuestro favor, y sí hizo mucho por los asesinos. Por eso no está legitimado para criticar a Feijóo.

Mikel Buesa, sentado en la terraza de la cafetería donde tuvo lugar esta entrevista José Verdugo Madrid

Usted se mantiene al margen de la Fundación Fernando Buesa y de Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo). Argumenta que la fundación que dirige su sobrina está "atravesada por el PSOE". ¿Por qué?

Últimamente a Covite, presidida por Consuelo Ordóñez, no la veo tan unida al PSOE como opuesta al PP. Y esto conduce a Covite a posicionarse en determinados temas de una manera incomprensible. Yo estuve dentro, pero me borré hace tiempo. Y respecto a la Fundación, está comprometida con el PSOE hasta el extremo. Eso ha hecho que se haya alejado radicalmente del pensamiento de mi hermano Fernando.

No representa en nada a lo que tu hermano habría dicho hoy, entiendo.

Por supuesto que no. Pero como ellos tienen la Fundación, es lo que hay. Yo no estoy, y como nunca me invitaron para entrar, tampoco tuve que decir que no.

*Álvaro Guzguti, autor de la entrevista, es alumno de la primera promoción 2023-2024 del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL/UCJC.