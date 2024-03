Manifestaciones del 8-M en directo | Arrancan las dos concentraciones de Madrid con el feminismo dividido

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha asegurado este viernes que la ciudad no dará ni un paso atrás en igualdad". "Lo que no haga Vox lo hará la alcaldesa y los 13 de concejales del PP", ha dicho. "Por encima de todo está la ciudad de València, no voy a renunciar a decir que soy una mujer feminista y, mientras yo sea alcaldesa, aquí no se va a dar ni un paso atrás, pero evidentemente en las cuestiones comunes seguiremos unidos en el trabajo de la Ayuntamiento", ha apuntado.