Policía y Mossos desmontan el clan neonazi Combat 18 con una operación en toda España

Una operación de los Mossos d'Esquadra y la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional ha desplegado un gran dispositivo policial en al menos seis provincias para desarticular al grupo neonazi Combat 18.

Según confirman fuentes policiales próximas a la investigación, se están registrando una quincena de domicilios en Cataluña, pero también en Madrid, Toledo, Málaga y Lugo.

Fuentes de la investigación explican a EL ESPAÑOL que se trata de una investigación de largo recorrido. No guarda, en principio, relación con las amenazas al pueblo judío tras los ataques terroristas de Hamás en Israel.

Los miembros de Combat 18, continúan, odian a los judíos y a los musulmanes en general, no por el hecho en particular de la guerra que se ha iniciado contra Hamás. No había ninguna acción planificada tras los ataques a Israel.

La operación se culminaba a primera hora de esta mañana, y continúa en marcha. En Cataluña, afirman en Mossos, se están efectuando registros en Sant Boi de Llobregat, Lloret de Mar, y Mollerusa, entre otros.

🛑 DISPOSITIU EN MARXA amb @policia contra una organització criminal vinculada al nacionalsocialisme i al supremacisme blanc anomenada Combat 18. Estem fent entrades en diferents municipis de Catalunya, Madrid, Lugo, Màlaga i Toledo pic.twitter.com/fbvkI9ozln — Mossos (@mossos) October 17, 2023

De momento, no se han facilitado más detalles de esta operación que pretende desactivar a esta banda criminal. Este grupo neonazi, que toma la cifra 18 de la primera y octava letra del alfabeto -A de Adolf y H de Hitler-, se originó en Reino Unido en 1992 aunque posteriormente se extendió por varios países, entre ellos Alemania, donde fue prohibido en 2020.

Antecedentes

El dispositivo policial se ha activado en torno a las 6 de la mañana. Está conformado por los agentes de la CGI de la Policía Nacional, por la BRIMO y los GEI de Mossos, así como la Unidad Canina.

Las autoridades europeas sospechan que este grupo está relacionado con el neonazi que mató de un disparo al político alemán Walter Lübcke en 2019.

Combat 18 está vinculado a la red Blood & Honour. La rama española de Blood & Honour fue disuelta en 2010 por orden el Tribunal Supremo, después de que se produjera la detención de 18 personas por asociación ilícita y tenencia de armas. En el año 2000, el grupo fue prohibido en Alemania.

Desde que se fundó, Combat 18 ha realizado reiterados llamamientos a la violencia contra inmigrantes, minorías étnicas, personas de izquierdas o individuos vinculados al movimiento LGTBI.

