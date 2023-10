Albares anuncia una operación para repatriar a un centenar de españoles atrapados en Israel

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha informado este martes de que el Gobierno no considera la evacuación de los aproximadamente 10.000 españoles que viven entre Israel y los territorios palestinos pero sí se ha puesto en marcha una operación para traer a España a unos 100 desplazados por turismo o negocios.

Albares no ha querido dar más datos "ni especular" sobre los dos españoles desaparecidos tras los ataques de Hamás a Israel y ha insistido en que el Gobierno tiene sus identidades, está en contacto sus familias y las autoridades israelíes y ha añadido que tampoco dará información sobre si hay nuevos casos, si bien de momento no le consta.



Apunta, además, que no descarta que haya más españoles desaparecidos o heridos. "No descarto que pueda haber más casos, pero en el minuto en el que estamos, solo me constan estos dos", ha afirmado este martes en una entrevista en la SER.

En contra de suspender ayudas a Palestina

Sobre la decisión de la Unión Europea de revisar la ayuda a Palestina, Albares ha sido tajante y ha asegurado que pedirá explicaciones a la Comisión Europea. "No podemos mezclar una organización terrorista como Hamás con el pueblo palestino", ha apuntado.

"Lo que vamos a necesitar en los próximos días no es menos ayuda a Palestina sino mucha ayuda humanitaria", ha precisado Albares, que ha recordado que España lleva décadas cooperando con la Autoridad Nacional Palestina y los organismos de Naciones Unidas y "somos extraordinariamente escrupulosos con ese dinero y jamás ha habido ningún problema".

El ministro ha insistido en que la cooperación con Palestina debe continuar si bien ha admitido que se revisará si algunos programas de cooperantes pueden seguir, "pero cualquier cosa que vaya más lejos, nos oponemos totalmente".

La Comisión Europea rectificó ayer al asegurar que la ayuda humanitaria a los palestinos continuará "todo el tiempo que sea necesario", después de que el comisario europeo de Ampliación, Oliver Varhelyi, dijese que Bruselas suspendía "todos los pagos" de la cooperación al desarrollo para Palestina.



Francia también se opone

Misma línea que España mantiene Francia. "No estamos a favor de la suspensión de la ayuda que beneficia directamente a la población palestina y lo hicimos saber ayer a la Comisión Europea", subrayan este martes fuentes del Ministerio de Exteriores francés.

Preguntado por esta cuestión en una entrevista a la emisora France Info, el portavoz del Gobierno francés, Olivier Véran, ha insistido este martes en que ese dinero "no es una ayuda que va a armar Hamás" sino que se dedica a programas de asistencia sanitaria, alimentaria o educativa dirigidos "a una población que no ha pedido nada" de lo que está haciendo la milicia que ha atacado Israel.

