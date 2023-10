La UE congela la ayuda al desarrollo de 691 millones a Palestina tras el ataque de Hamás a Israel

La Comisión de Ursula von der Leyen ha decidido este lunes congelar toda la ayuda al desarrollo destinada a la Autoridad Nacional Palestina, que asciende a 691 millones de euros, como represalia por los "múltiples e indiscriminados" ataques de Hamás contra Israel. El Ejecutivo comunitario ha decidido adoptar esta decisión minutos después de asegurar que ya existen controles suficientes para garantizar que el dinero europeo no se utiliza de forma directa o indirecta para financiar a Hamás ni ningún tipo de acción terrorista.

El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha convocado para este martes una reunión "urgente y extraordinaria" de los ministros de Exteriores de los 27 para debatir "las implicaciones y las consecuencias" de los atentados de Hamás. El encuentro se celebrará en formato mixto. El propio Borrell y media docena de ministros europeos se encuentran en la capital de Omán, Muscat, para asistir a una reunión con el Consejo de Cooperación del Golfo. El resto de ministros se conectarán por videoconferencia.

La decisión de congelar toda la ayuda al desarrollo ha sido anunciada en la red social X por el comisario responsable de Política de Vecindad, el húngaro Oliver Varhelyi, muy cercano a Viktor Orbán y máximo exponente de la línea dura frente a los palestinos dentro del Ejecutivo comunitario. "La escala del terror y la brutalidad contra Israel y sus ciudadanos es un punto de inflexión. Las cosas no pueden seguir como siempre", ha argumentado Varhelyi.

[Joe Biden llama a Netanyahu para recalcar el pleno apoyo de EEUU a la "autodefensa" de Israel]

"En tanto que mayor donante de los palestinos, la Comisión Europea va a someter a revisión toda su cartera de ayuda al desarrollo, por un valor total de 691 millones. Todos los pagos se suspenden de forma inmediata. Todos los proyectos van a revisarse. Todas las nuevas propuestas presupuestarias, incluida la correspondiente a 2023, se posponen hasta nuevo aviso. Realizaremos una evaluación completa de toda la cartera", ha escrito Varhelyi.

"Ahora deben abordarse las bases de la paz, la tolerancia y la coexistencia. La incitación al odio, la violencia y la glorificación del terror han envenenado las mentes de muchas personas. Necesitamos acción y la necesitamos ahora", ha concluido el comisario de Política de Vecindad. Un portavoz de Ursula von der Leyen ha confirmado que estas palabras representan la línea oficial de la Comisión Europea.

Sin embargo, apenas minutos antes de los tuits de Varhelyi el mismo portavoz había asegurado que la suspensión o no de las ayudas presupuestarias a la Autoridad Palestina era una decisión que correspondía a los ministros de Exteriores. Bruselas ha insistido en que "la UE no financia a Hamás (con quien no mantiene ningún tipo de contacto político desde 2007) ni a ninguna otra organización terrorista ni de forma directa ni indirecta". Y sostiene que existen controles suficientes para garantizar que no hay ningún desvío de fondos.

Como ya hizo Von der Leyen durante el fin de semana, el Ejecutivo comunitario ha descartado pedir un alto el fuego inmediato y ha dicho que Israel tiene derecho a defenderse tras el ataque de Hamás, respetando el derecho internacional. En todo caso, Bruselas sigue sosteniendo que a medio plazo israelíes y palestinos deben volver a la mesa de diálogo y encontrar una solución negociada basada en la coexistencia de dos Estados.

