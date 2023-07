Sánchez da por resueltos "los 3 problemas" que heredó y Feijóo le acusa de opacidad con Marruecos

Pedro Sánchez y Núñez Feijóo llegaron al cuarto bloque del debate (Políticas de Estado, Institucionales e internacional) enzarzados en un cara a cara bronco, con permanentes interrupciones y reproches por ambos lados antes de las elecciones del 23 de julio.

No iba a ser menos en el último round, el previo al final de la contienda y al minuto de oro. “No es usted un presidente libre”, le recriminó el candidato del PP al socialista. Y el presidente del Gobierno no perdió su oportunidad para defenderse aclarando, por ejemplo, que los Falcon no los compró él, sino José María Aznar.

Pedro Sánchez fue el encargado de inaugurar ese último bloque, con Marruecos como tema principal, pero con cuentas pendientes aún por resolver.

El líder del PSOE ratificó su compromiso con el “diálogo y la convivencia dentro de la Constitución” y sacó pecho con la situación actual de Cataluña (“no es la de hace unos años”), su compromiso con el cambio climático o la “recogida de refugiados de Afganistán”. Además, lanzó propuestas (subir las pensiones, revalorizar el salario mínimo…) y atizó al Partido Popular: “Llevan ustedes cinco años incumpliendo la Constitución sin renovar a los jueces del CGPJ”.

¿Y qué hizo Feijóo? Contraatacar. “El que menos ha respetado la Constitución es usted”, le recriminó, en relación con el indulto de los líderes independentistas. Con proposiciones (tipificar el referéndum ilegal, subir el delito de malversación…) y acusando a Sánchez de invadir las instituciones. “Ya tenemos a Tezanos”, le recordó.

“Usted no puede cambiar su postura sobre el Sáhara sin insultar a los españoles”, añadió. Preguntándole, una y otra vez: “¿Por qué ha cambiado su relación con el Sáhara?”.

No quiso responder el presidente del Gobierno, que presumió por lo hecho hasta el momento. “Cuando llegué había tres preocupaciones: empleo, Cataluña y corrupción. El empleo está ahí, Cataluña está mejor que en 2017 y la corrupción no la voy a comentar”.

Después aclaró que el primer Falcón fue utilizado por Felipe González y que el gobierno de José María Aznar compró tres por un valor de 76 millones de euros. “Aznar viajó con él a las Azores para hacernos partícipes de una guerra”, recordó.

Marruecos

Vicente Vallés y Ana Pastor preguntaron a Feijóo cuál iba a ser su posición sobre Marruecos, si respetaría los acuerdos firmados por Sánchez.

“No sé cuál es la postura de España. ¿Qué ha acordado usted con Marruecos?”, le preguntó el líder del PP a Pedro Sánchez. “Mi posición es volver a lo que había antes de que llegara usted (…) No nos ha contado nada de su pacto con Marruecos, no nos ha contado si pidieron el cese de la ministra de Exteriores y tenemos derecho a saberlo. Ha roto el equilibrio político entre Marruecos, Argelia, el pueblo saharaui y España. Mi política exterior será la contraria a la suya. No haré política exterior sin pedirle autorización al Congreso de los Diputados”, le aclaró a Sánchez.

[¿Quién ha ganado el debate?]

El presidente del Gobierno se defendió de las acusaciones avanzándole a Feijóo que en Europa “están muy preocupados por que gobiernen PP y Vox”. Comienzo, de nuevo, de una serie de acusaciones por parte del líder gallego.

Feijóo, recordó que Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, “ha dicho que hay que recuperar la centralidad". "Está preocupada por que gobiernen los partidos independentistas y usted coincide con ellos en las votaciones (…) Yolanda Díaz dice que hay que hacer un referéndum en Cataluña, usted ha cesado a todos sus colaboradores, lleva cinco ministros de Sanidad y sin embargo no ha cesado a ninguno de Podemos. No es un presidente libre”, apostilló el líder gallego.

Para terminar, Sánchez recriminó a Feijóo que Von der Leyen, en realidad, con quien no se reúne en Europa es “con el partido de su socio Abascal”. Y respondió a los ataques: “Soy un presidente libre y autónomo. Por eso he aprobado impuestos a las grandes fortunas. Usted los dejará, igual que dice que ha cumplido todos los días la Constitución y llevan cinco años bloqueando el cambio del CGPJ”, finiquitó.

Y Feijóo hizo lo propio recriminándole, para cerrar este bloque, la huelga en la Justicia y reprochándole que va a tener “que devolver los impuestos que él ha puesto en marcha”.

Sigue los temas que te interesan