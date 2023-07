La surrealista pegada de carteles de Olona: rodeada de chicas 'sin rostro' en un club de carretera

Macarena Olona es diferente. Eso quedó claro hace tiempo. Que la campaña de Caminando Juntos empieza a tener tintes surrealistas también ha quedado patente incluso antes del inicio propiamente dicho de la campaña electoral. Cuando la líder de la nueva formación anunció el lugar donde tendría lugar su puesta de largo para el 23-J sorprendió a más de uno, pero los gestos de sorpresa llegarán hasta el asombro cuando vean las imágenes de lo que allí sucedió.

En la Sala Geisha, apenas a 15 minutos en coche del mismo, un club de alterne de los miles que se desperdigan por las carreteras españolas, Macarena Olona ha desarrollado su primer mitin de campaña. La exportavoz de Vox se fotografió antes junto a las chicas del local, charlando con ellas, todas ataviadas con mascaras blancas como si se tratase de la escena de Eyes Wide Shut, la última película de Stanley Kubrick, donde el anonimato era igual de importante que en el club de alterne de Atarfe esta noche.

Olona ha querido reivindicar a Caminando Juntos como una formación que no está en el "que te vote Txapote" y que ha llegado para luchar por "el que España salga a flote". Asimismo, ha añadido que su partido no está en un "combate guerracivilista ni en boxear con un dictador que hace años que murió", sino en una "segunda transición, en dejar sin fuerza a los extremos" y "traer de vuelta el sentido común y ser útiles en la política", ha subrayado.

Macarena Olona conversa con chicas del club Geisha, a 6 de julio de 2023, en Granada.

Además, ha cargado contra aquellos partidos y personas que intentan ridiculizar a su partido llamándole "el partido de las putas, los gitanos y los maricones". "Yo os pido, primero, que por supuesto no dejéis que vengan. Y segundo, que no os preocupéis porque yo no me preocupo. Sé perfectamente lo que hago. Lo hacen porque tienen miedo a la gente normal. Tienen pánico al sentido común", ha manifestado.

Así, Olona ha denunciado la "hipocresía" de "esos que pagan el amor experto" de unas profesionales a las que luego "les dan la espalda y dejan desamparadas". "Les van a pitar los oídos a todos aquellos que van de cristianos ejemplares y que se olvidan. Les van a pitar los oídos a toda esa España de la moqueta, la que lleva años metiendo el polvo debajo de la calle, la que es un jarrón chino", ha expresado.

Macarena Olona en el club Geisha Europa Press

Olona ya incorporó a su lista como número 1 por Valencia a la presidenta de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales, Susana Pastor. De hecho, se ha referido a la formación que lidera como "una suma de historias, un reflejo de la realidad de putas, gitanos, abogados, autónomos y currelas", la de aquellos, dice, que no se sienten representados por el resto de partidos.

Caminando Juntos, el partido que fundó tras su salida de Vox, formación de la que llegó a ser portavoz en el Congreso de los Diputados, se presenta el 23-J en diez provincias, entre ellas Granada, después de que no consiguiera los avales necesarios para concurrir en Madrid y Barcelona.

