Un joven denuncia que la actriz del 'spot' LGTB de Igualdad le insultó: "¿Eres maricón? Se ve a la legua"

Un joven ha denunciado en su perfil de Twitter que la actriz que protagoniza el último spot del Ministerio de Igualdad le insultó, debido a su orientación sexual. El anuncio, publicado con motivo del día del Orgullo LGTB, ensalza la diversidad sexual y los avances de España en esta materia.

En el vídeo, la actriz, una anciana, aparece alegre y reivindicativa, rodeada de drag queens, parejas de gais y lesbianas en una manifestación o siendo atendida por una frutera transexual en un comercio de barrio. El hilo conductor del spot es la narración que la protagonista realiza mirando una fotografía de Antonio, su hermano ya fallecido, que era homosexual y vivió durante el franquismo.

El joven que ha denunciado que la actriz, supuestamente, le insultó ha escrito dos tuits desde su perfil. "Esta señora, que es actriz, es propietaria de dos pisos en mi edificio y hace un tiempo me dijo: '¿Usted es maricón, verdad? Porque no es un hombre'. Pero veo que por dinero mueve el culo la falsa", reza el primero de ellos.

(1) LAS PRUEBAS:

Tras hablar con una abogada y para todos aquellos que me están acusando de difamar e inventar. Este es UNO de los vídeos.

Basta ya de dudar siempre de la víctima. Soy parte del colectivo y solo quiero que nos respeten y dejen vivir. ¡BASTA YA! pic.twitter.com/D89uGxG4aH — Asier Montaño (@asier_montano) June 26, 2023

El segundo incluye un vídeo, en el que la cara de la anciana aparece cortada, y en el que la mujer le insulta. "¿Usted es maricón?", comienza. "Sí, mariconazo", responde el joven. "Ya, se le ve a la legua. No es usted un hombre", se le oye decir.

EL ESPAÑOL ha tratado de recabar una valoración del Ministerio de Igualdad. Por el momento, no ha obtenido respuesta.

Este periódico también ha entrevistado a la representante de la actriz. Y asegura que le "extraña muchísimo" que lo relatado en los tuits sea cierto. "Cuando le consigo papeles en los que tiene que decir palabrotas, me dice que no quiere", ha relatado por teléfono, de forma escueta, su mánager.

La actriz también hizo un cameo en una de las temporadas recientes de la serie de Telecinco La que se avecina.

El joven que ha relatado esta situación en su Twitter también ha aclarado que no trata de boicotear al departamento que encabeza Irene Montero. "No hago esto para ir en contra del Ministerio de Igualdad, al revés, bendito ministerio. Es una experiencia personal que me dejó flipando y que ahora, al verla actuar como una persona que apoya a la comunidad LGTBIQ+, me deja más alucinado. Revisaos el odio", ha escrito en otro tercer mensaje en la red social.

"No he puesto esto para manchar el trabajazo del Ministerio de Igualdad, que es fundamental y necesario. He compartido mi vivencia. Estoy sorprendido por ver a alguien haciendo ese papel cuando no sabía convivir con LGTBIQ+. No quiero que acoséis a la señora ni mucho menos", ha indicado en Twitter tras la repercusión de su denuncia.

Sigue los temas que te interesan