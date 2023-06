Por qué Sánchez corrige ahora el feminismo de Irene Montero

Pedro Sánchez corrigió ayer en los micrófonos de Onda Cero el discurso feminista de Irene Montero. En Más de Uno, el presidente reconoció que hay "discrepancias" con la todavía titular de Igualdad, reiteró el error que supuso la ley 'solo sí es sí' y admitió que existe un feminismo excluyente en el que sus amigos de 40 o 50 años no se sienten "cómodos".

En el pódcast en La Sabana analizamos este cambio de discurso, cercano al 23-J, con la ayuda de Altamira Gonzalo: "Más vale tarde que nunca, nosotras tenemos la conciencia tranquila". La vicepresidenta de la Asociación Española de Feministas Socialistas (FeMeS) corrige a Pedro Sánchez, ya que afirma que "el feminismo nunca puede ser excluyente" y añade que durante esta legislatura" las políticas del Ministerio de Igualdad han significado de todo menos feminismo porque ha excluido a las mujeres". Asimismo, señala que como mujer feminista "no le parece conveniente que se personalice en la figura de Irene Montero, puesto que las políticas han sido de su partido, no de ella sola". La inquietud del presidente Sánchez "debe ser por la forma en que las mujeres se han sentido durante esta legislatura, muchas desatendidas, no por los hombres de 40 o 50 años que llevan cómodos varios siglos". Además, Luis Casal, redactor de política en EL ESPAÑOL, nos cuenta cómo han caído las palabras del presidente Sánchez en el entorno más próximo de Irene Montero.

