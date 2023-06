Macarena Olona lanza un órdago a Abascal rodeada de 'ex' de Vox: "Le reto a un duelo cara a cara"

Macarena Olona secundada por dos 'ex' de Vox: Antonio de Miguel (d), concejal en funciones del ayuntamiento de Guadalajara, y Vicente Montañez (ci), exmiembro díscolo del partido ultraderechista en Valencia David G. Maciejewski EE

Número 22 de la calle Mayor, Guadalajara. Macarena Olona está al caer. Viene a impartir una charla sobre feminismo, defensa del menor y denuncias falsas. Acude en calidad de presidenta por partida doble: de la Fundación Igualdad Iberoamericana y de su nuevo partido político, Caminando Juntos. Pero el reloj corre y el sol quema. "Hay retraso. Creo que ha habido un atropello", sugiere Antonio de Miguel, concejal en funciones del ayuntamiento de Guadalajara, 'ex' de Vox y hombre de confianza de Olona en su nuevo periplo político.

Poco más de veinte personas se arremolinan, curiosas, frente a la puerta del Casino Principal de la ciudad. No hay 'lleno' y ya son las 12:00. Frente a la fachada, provocativo, estratégico, brilla desde un balcón un cartel del candidato de Vox a la alcaldía local, Javier Torquero. Los viandantes piensan que es un acto de la ultraderecha. "Ya están aquí los fachas", susurra una mujer al ver al pelotón de invitados. Tañen las campanas de la Iglesia de San Nicolás El Real, como si estuvieran destinadas a recibir a Olona al mediodía evocando los tintes 'crísticos' de su Camino de Santiago. David, un músico callejero, rasga a escasos metros las cuerdas de su violonchelo. Primero el Hallelujah de Il Divo; luego, la partitura de Titanic. ¿Un barco que se hunde antes de llegar a puerto?

Difícil saberlo aún. El único iceberg que puede hacer aguas la travesía política de Macarena Olona es el propio sistema. "Ni siquiera sabemos si vamos a ser una opción el 23-J", confiesa nada más plantarse frente al grupo de periodistas, disculpándose por la inesperada demora. "Estamos haciendo todo lo posible. Las dificultades son muchas. Sumar, en sólo 24 horas, ha conseguido la inscripción en el Ministerio del Interior. A nosotros sólo nos dicen que este tiene 20 días para resolver la solicitud y aún no hemos recibido respuesta". El sistema y la Ley D'Hondt, critica, están hechos para no dejar entrar al juego a los pequeños; ponerle todos los obstáculos posibles en el camino.

Macarena Olona a la llegada al Casino de Guadalajara David G. Maciejewski EE

Sin embargo, el antiguo látigo de Vox en el Congreso de los Diputados confiesa a EL ESPAÑOL que está dispuesta a dar la batalla si la administración pública no resuelve su petición de inscribirse como partido político a tiempo. "Si hace falta, hasta me encadeno en la puerta", bromea. "Aunque te confieso que soy de las que peleo mejor cuando hay situaciones de crisis". Si finalmente consigue luz verde para sacar adelante Caminando Juntos como proyecto político de cara a las elecciones, su siguiente paso será recabar los 19.027 avales necesarios para presentarse a las circunscripciones –de momento, diez– en las que, prevé, concurrirá su partido el 23-J: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante, Málaga, Murcia, Cádiz, Las Palmas y Granada.

No lo tiene fácil. La ecuación de la moderación no le funcionó a Ciudadanos, que tuvo que echarse en brazos del populismo hasta provocar su autodestrucción. También se enfrenta al desconcierto de sus potenciales votantes, que miran con recelo y desconfianza su viraje político. "Debemos volver a la moderación", insiste Olona. "No al centro, sino a la izquierda y a la derecha [...] Bajar los decibelios. Nosotros venimos a dar voz a las personas. A hablar de la cesta de la compra, de la inflación, de la vivienda pública, de la necesidad de protección del empleo, de las cosas del comer".

[Con Macarena Olona en las Tres Mil Viviendas: "Cuando Vox me despellejaba, las mujeres de izquierdas me defendieron como leonas"]

"No queremos perdernos en debate estériles que sólo interesan a los políticos. Nosotros queremos sustituir el insulto por la palabra y los argumentos; venimos con las manos limpias y el corazón lleno de amor hacia nuestra querida España". Acto seguido, ha hecho un brindis por las Fuerzas Armadas, que actualmente ejecutan su desfile militar en Motril, Granada, la circunscripción por la que se presentaría Olona al 23-J en caso de sacar los avales necesarios, aunque iniciar su camino ahí implique requerir el doble de porcentaje de voto que en ciudades como Madrid. Esa será su otra ruta jacobea.

La exportavoz de Vox en el hemiciclo también ha confirmado a este diario que, aunque aún no han recopilado las firmas necesarias para concurrir al 23-J, si finalmente las consiguen, quiere financiar su proyecto con recursos propios. "De momento, estamos tirando de los nuestros para avanzar. Si conseguimos los avales, iniciaremos una campaña de crowdfunding para que la financiación llegue de quienes quieran colaborar. Y, además, queremos concurrir en circunscripciones y provincias en las que nadie pueda decir que votar a Caminando Juntos vaya a dividir el voto [...] No concurriremos, por este motivo, a las elecciones al Senado".

[Macarena Olona registra el partido Caminando Juntos y se presentará el 23-J a las elecciones generales]

Los próximos días, señala Olona, anunciarán las candidaturas políticas que se sumarán a Caminando Juntos. Suena como un perfil muy fuerte Antonio de Miguel, concejal en funciones del ayuntamiento de Guadalajara y 'ex' de Vox en la ciudad. También Vicente Montañez, exedil del ayuntamiento de Valencia, uno de los concejales más díscolos del partido ultra, el mismo que llevó ante la Fiscalía al partido de Abascal el pasado 26 de mayo por financiación ilegal.

Macarena Olona ha aprovechado el encuentro para erigirse como azote de la corrupción política y lanzar un órdago a Santiago Abascal: "Le reto a enfrentarnos a un cara a cara para salir del acoso digital al que he estado sometida estos meses. Yo no tengo un ejército de bots detrás de mí. Ha sido difícil mantenerme en pie. Quisiera que tuviéramos un debate fuera de las redes sociales con palabras y argumentos", ha afirmado.

Lista de los avales necesarios por Caminando Juntos para poder concurrir a las elecciones generales del 23-J Caminando Juntos Imagen cedida

Durante los próximos días, Caminando Juntos anunciará a sus posibles candidatos reales. "Ahora mismo estamos abrumados por el apoyo de la calle de personas de muy distinta ideología que confían retomar esa casa del sentido común capaz de mirar a lo que nos une y superar las diferencias. Tenemos personas incorporadas al proyecto de Más País, de Vox, de Ciudadanos, del Partido Popular y hasta de Podemos. Y lo digo con inmenso orgullo". Preguntada por si haría un buen tándem con Albert Rivera, Olona, con humor, ha respondido: "Malú, tu marido no está conmigo".

Sigue los temas que te interesan