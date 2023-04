Cuca Gamarra acusa a Pedro Sánchez de dar “barra libre” a los okupas en la Ley de Vivienda

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado a Pedro Sánchez de no haber hecho nada para favorecer la vivienda desde su llegada a la Presidencia del Gobierno, salvo "favorecer la okupación", y ha criticado que la futura ley de vivienda no trate este fenómeno al que "da barra libre".



Gamarra, de visita este domingo en Fuerteventura para acompañar a los miembros de su partido en la presentación de candidaturas, ha criticado la gestión de Sánchez en materia de vivienda, días después de que el gobierno de coalición haya llegado a un acuerdo con ERC y EH Bildu para desbloquear la ley de vivienda, que, entre otras medidas, pretende poner topes a los precios de los alquileres.



"Pedro Sánchez, desde que llegó a la Presidencia del Gobierno, no ha hecho absolutamente nada en materia de vivienda", ha criticado la popular, mientras ha recordado que durante estos años ha seguido subiendo el precio del alquiler y el de las hipotecas, para aquellos que tienen vivienda en propiedad.

[Pedro Sánchez anuncia que destinará 50.000 viviendas de la Sareb para "el alquiler asequible"]



Gamarra ha calificado la ley de vivienda pactada con Bildu y ERC como "populista e intervencionista" y ha criticado que en ella no se aborde la okupación. "Con intervencionismo y políticas que nunca han funcionado evidentemente no se va a solucionar" el problema de la vivienda, ha asegurado.



La portavoz del PP en el Congreso ha insistido en que "hace falta construir más y poner coto a la okupación", por lo que ha criticado que en la ley de la vivienda "no se haga ni una sola referencia a cómo se va a atajar el problema de la okupación". Un fenómeno, ha asegurado, que va en aumento de la mano de Pedro Sánchez y sus socios de gobierno, dando "barra libre al okupa mientras el resto de los españoles tenemos que vivir atemorizados por cuál será el futuro de nuestras propiedades".

Sigue los temas que te interesan