Moncloa anuncia un plan contra el antisemitismo pero decenas de alcaldes del PSOE boicotean a Israel

El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes un plan para aplicar en España la Estrategia de la Unión Europea de Lucha contra el Antisemitismo, según ha anunciado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Esta estrategia comunitaria, aprobada en octubre de 2021, se basa en tres pilares: prevenir cualquier forma de antisemitismo, proteger y fomentar la forma de vida judía y promover la investigación, la pedagogía y la memoria del Holocausto.

Pero lo cierto es que, frente a esta declaración de intenciones, el PSOE ha utilizado reiteradamente la causa palestina para promover en instituciones de toda España el boicot contra las empresas y el Estado de Israel. El Partido Socialista ha sido desautorizado por ello en numerosas ocasiones por los tribunales.

Durante los últimos cinco años, cerca de un centenar de ayuntamientos españoles gobernados por el PSOE en coalición con otros partidos de izquierdas (desde Podemos a IU, Compromís y los partidos independentistas) han aprobado resoluciones que llaman al boicot contra Israel.

Estas declaraciones han sido impulsadas por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, que defiende el movimiento denominado BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) para aislar internacionalmente al Estado de Israel, que sigue siendo la única democracia en Oriente Medio.

Con distintas variaciones en su formulación, estos ayuntamientos se declaran "espacio Libre de Apartheid Israelí" y se comprometen a no suscribir ningún convenio o contrato con "instituciones, empresas y organizaciones israelíes hasta que Israel no acate el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino".

La Justicia ya ha anulado estas resoluciones, por resultar ilegales, en un total de 70 ayuntamientos a instancias de organizaciones como Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), el Comité Legal de Lucha contra el Antisemitismo, la Asociación Cultural Andalucía-Israel y distintos ciudadanos judíos a título particular.

Así ha ocurrido en numerosos ayuntamientos como los de Cádiz, Pamplona, Tarrasa, Rivas-Vaciamadrid, Gijón, Avilés y la Diputación provincial de Córdoba.

El PSOE se ha aliado con Compromís para aprobar resoluciones similares en los ayuntamientos de Valencia, Sagunto, Petrer, Cocentaina, Catarroja, San Vicente del Raspeig, todos ellos en la Comunidad Valenciana.

La sentencia más reciente ha sido la dictada el pasado 20 de septiembre por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, que anuló el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Reinosa (Cantabria) de boicot a las empresas y el Estado de Israel, por considerar que "implica discriminación de terceros" y lesiona los "derechos fundamentales".

En otros casos, los tribunales han anulado estas declaraciones antisemitas al entender que las relaciones exteriores competen en exclusiva a la Administración central, y están al margen de las competencias de un ayuntamiento.

Memoria del Holocausto

Así ocurre con la sentencia dictada el 2 de febrero de 2022 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que anuló la declaración de boicot a Israel aprobada por el Ayuntamiento de Almodóvar del Río (Sevilla). Hasta un total de 70 ayuntamientos españoles gobernados por el PSOE y sus socios han sufrido ya este revés judicial.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, anunció el nuevo plan del Gobierno contra el antisemitismo en el acto de Memoria del Holocausto, celebrado el pasado viernes en el Senado, con la participación de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

[María Alonso, la española que murió en Auschwitz: así se enfrentó a golpes con los kapos nazis]

Esta conmemoración fue establecida por el Parlamento Europeo, coincidiendo con el aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau (Polonia), de la que se cumplen ahora 75 años.

El acto celebrado en el Senado contó con el testimonio desgarrador de Irene Shashar, nacida en 1937 y superviviente del gueto de Varsovia. "Cuando los nazis entraron en Varsovia, en septiembre de 1939", relató, "su primer acto era echar a todos los judíos al gueto de Varsovia. Mi mamá y yo salíamos a las calles buscando comida".

El gueto de Varsovia

"Recuerdo la hambruna, los bombardeos, los pasos de las botas de los nazis. Yo era una niña curiosa, y tenía apenas tres años", desgranó en su testimonio, "recuerdo levantar un papel en la calle de Varsovia y encontrarme con el esqueleto de un pequeño niño".

Después de que su padre fuera asesinado, la madre fue acogida por varias "familias cristianas para las que ella trabajaba como ama de casa. Pasé tres o cuatro años escondida en armarios de diferentes familias", añadió Irene Shashar ante los asistentes, "mi mami abría las puertas, me traía algo para comer, me cambiaba

y me dijo: 'Irene, si te portas bien, si no lloras, si no gritas, si no me llamas… todo esto va a terminar en pocos días'".

El acto celebrado el viernes en el Senado contó también con la participación del presidente de la Federación de Comunidades Judías de España; Concepción Díaz Berzosa, vicepresidenta de AMICAL de Mauthausen; y Diego Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana.

