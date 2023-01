Varias constructoras que pagaron a Cascos figuran como donantes de la 'caja B' de Bárcenas

Varias de las constructoras que pagaron a la empresa de compraventa de arte de la mujer de Francisco Álvarez-Cascos aparecen en los papeles de Bárcenas como supuestos donantes de la caja B del Partido Popular.

Copasa, Construcciones Sánchez Domínguez Sando y Azvi SA figuran en las anotaciones manuscritas con las que el extesorero del PP Luis Bárcenas registraba las entradas y salidas de dinero de esta contabilidad aparentemente extraoficial del partido.

Y estas tres compañías también pagaron a Aqualium Spain SL, la sociedad de compraventa de arte de la que era administradora María Porto, la entonces mujer de Cascos. Así figura en varias facturas y transferencias bancarias en poder de EL ESPAÑOL y aportadas recientemente a la Fiscalía Anticorrupción. Copasa, Sando y Azvi, además, fueron beneficiadas con importantes adjudicaciones públicas del Ministerio de Fomento cuando Cascos era quien lo dirigía.

Aqualium fue creada en febrero de 2004, poco antes de que Francisco Álvarez-Cascos cesara oficialmente como ministro. Aunque sobre el papel no tenía ninguna vinculación con la empresa, el exministro participaba activamente en su gestión y percibía cuantiosos ingresos de ella, como acreditan los documentos. Cascos cobró de Aqualium "honorarios" bajo el concepto de "asesoramiento a la dirección" de la empresa. También cargó gastos a la misma.

Según consta en varias transferencias bancarias, Azvi SA pagó 23.200 euros a Aqualium en enero de 2006. Poco antes, en diciembre de 2005, Copasa abonaba 33.640 euros a la mercantil de María Porto. El 22 de diciembre de 2006, Sando pagó otros 16.820 y en enero de 2008, otros 18.560 €. Todo ello, por venta de obras de arte.

Una transferencia bancaria de Sando a Aqualium. EL ESPAÑOL

El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional fue el encargado de investigar las supuestas comisiones finalistas de la etapa Aznar, una de las piezas en las que se dividió el caso Bárcenas.

Y una resolución fechada en 2015, firmada por el entonces titular del Juzgado, el juez Pablo Ruz, recoge las anotaciones en las que Barcenas señaló a Copasa, a Sando y a Azvi como supuestos donantes del partido.

Copasa

"J. L. S. G. figuraría registrado en relación a una entrega [al PP] vinculada a Copasa, fechada en marzo de 2004, por un importe total de 75.000 euros", reza dicho auto.

Copasa es la misma empresa que, algo más de un año y medio después, en diciembre de 2005, pagó 33.640 euros a Aqualium por 100 ejemplares de "obra gráfica original de [el pintor] Daniel Quintero", tal y como consta en una factura.

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, en una imagen de archivo. Europa Press

Álvarez-Cascos fue secretario general del Partido Popular desde el año 1989 hasta 1999. Entre 2000 y 2004, ministro de Fomento cuando José María Aznar era presidente del Gobierno.

Finalmente, Cascos acabó abandonando el PP en 2011. Ese mismo año se convirtió en presidente del Principado de Asturias, bajo las siglas del nuevo partido que creó, Foro Asturias. Y lo fue hasta 2012.

Factura de Aqualium a Copasa. EL ESPAÑOL

Sando

"J. L. S. D. (vinculado al grupo empresarial Sando) aparece registrado como donante [del PP] entre los años 2002 a 2008, ascendiendo sus aportaciones a un total de un millón doscientos cincuenta mil euros", señala aquel auto del juez Ruz.

Y, de acuerdo con otra factura, entretanto, la constructora Sando pagó, a finales de 2005, más de 17.000 euros por 50 ejemplares del artista José María Mezquita. Antes, había abonado a Aqualium, en julio de ese año, casi 36.000 euros por una obra del mismo pintor. Concretamente, se trata de la titulada Viaducto de Álora.

Factura de Aqualium a Sando. EL ESPAÑOL

Curiosamente, fue Sando la encargada de construir este puente, que, una vez erigido, Mezquita retrataría en este cuadro. La constructora recibió esta adjudicación en 2002, por un importe de más de 31 millones de euros, a través del ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), dependiente del Ministerio de Fomento que, en aquella fecha, aún encabezaba Álvarez-Cascos.

J. L. S. D., entonces presidente de Sando, fue imputado por el Juzgado Central de Instrucción 5 y, posteriormente, exonerado por el juez Ruz. Esta decisión sería luego confirmada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Azvi

"M. C. C. (vinculado al grupo empresarial Azvi) aparece registrado como donante [del PP] entre los años 2002 a 2008, por un importe total de 858.000 euros", señaló el juez Ruz. Según la resolución, en 2002 "se registran aportaciones por valor total de 90.000 euros".

En 2003, aparecen anotados cuatro supuestos abonos a la caja b del PP que suman 360.000€. En el año 2004, otros 180.000 euros. En 2005, 48.000 euros. "En los años 2006, 2007 y 2008, se registra una única aportación anual (...) de sesenta mil euros", detalla la resolución judicial. No obstante, en 2013 M. C. C., entonces presidente de la constructora, negó en la Audiencia Nacional haber efectuado donaciones al PP.

Fragmento del auto fechado el 23 de marzo de 2015. EL ESPAÑOL

Factura de Aqualium a Azvi. EL ESPAÑOL

Tal y como consta en una factura a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, fechada el 28 de diciembre de 2005, Aqualium cobró 23.200 euros de Azvi bajo el concepto "Óleo sobre lienzo de Abraham Lacalle".

La 'caja B' del PP

A finales del pasado diciembre, en sintonía con la Fiscalía Anticorrupción, el juez Santiago Pedraz, quien sustituyó a Ruz al frente del Juzgado, archivó la causa por las supuestas comisiones finalistas abonadas por grandes empresas al Partido Popular.

Varias de las acusaciones recurrieron esta decisión y pidieron al juez que siguiera investigando los presuntos pagos. Esta semana, Pedraz lo rechazó. Por ello, la decisión queda ahora en manos de la instancia superior al Juzgado, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El PSOE, una de las acusaciones que se opusieron al archivo, subrayó en su recurso que, aunque no se hayan podido probar vínculos directos y causales entre donaciones y contratos públicos, la intención de estos supuestos pagos sería la de "crear un estado favorable entre el partido y el donante sobre futuras acciones favorecedoras de adjudicaciones" y "decantar la balanza" en favor de éstos.

Las siglas P. A. C.

El juez Ruz también investigó si las siglas P. A. C., anotadas en la documentación intervenida al cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, correspondían a Francisco (Paco) Álvarez-Cascos. Así lo aseguró también el extesorero del PP y un informe de la Unidad de la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) también respaldó esa teoría.

Sin embargo, en su declaración ante el juez Álvarez-Cascos negó tajantemente haber cobrado sobresueldos y que las siglas correspondiesen a su nombre. El propio Correa también le desvinculó de estas tres siglas.

Tal y como ha publicado EL ESPAÑOL, el exministro de Fomento y María Porto pagaron muebles de lujo para una vivienda en Marbella y viajes a Cancún y París a través de Aqualium Spain SL.

La compañía también facturó miles de euros por cuadros o esculturas a constructoras que habían sido beneficiadas con licitaciones del Ministerio de Fomento, en la etapa en la que lo dirigía Álvarez-Cascos. No sólo a Azvi, Copasa y Sando, que lo fueron, sino a otras como Rover Alcisa, también adjudicataria de contratos públicos ferroviarios.

