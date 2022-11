El 'grupo multimedia' de Pablo Iglesias intentará extender la influencia de Podemos a América Latina

La nueva televisión de Youtube que impulsa el ex vicepresidente Pablo Iglesias, Canal Red, contará con comunicadores y youtubers de ambas orillas del Atlántico, con un sesgo de izquierda radical, para intentar extender la influencia de Podemos a toda América Latina.

Iglesias ya tiene el local para montar los estudios de televisión y 185.000 euros para poner en marcha el proyecto: había pedido 105.000 euros a través de una conocida plataforma de crowdfunding y casi ha duplicado esta cifra en 24 horas, gracias de 4.000 aportaciones de particulares. En vista del éxito, ya ha lanzado la segunda fase para alcanzar la cifra de 325.000 euros.

Con este proyecto, Pablo Iglesias cumple su sueño de tener su propio grupo multimedia, integrado por un diario digital (la web que dirige Dina Bousselham, financiada por cargos públicos y seguidores de Podemos), el pódcast La Base (financiado por el empresario Jaume Roures) y ahora una televisión en Youtube.

Canal Red sigue avanzando. Ya tenemos local 🥳 y hoy lanzamos la segunda fase de nuestro crowdfunding. Los contenidos y la parrilla que podamos construir dependerán de vuestro apoyo. Entra en https://t.co/VayBJDd6Db y colabora pic.twitter.com/xc5HLjZT36 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) November 22, 2022

El proyecto comienza a dar sus primeros pasos justo un año antes de las elecciones generales previstas para finales de 2023, y en pleno pulso de Iglesias contra la vicepresidenta Yolanda Díaz, a la que Iglesias había designado como futura candidata a la presidencia del Gobierno.

Hoy los puentes entre Díaz y la cúpula de Podemos están completamente rotos, por lo que el partido morado ya ha puesto en marcha para promover como candidata a la ministra de Igualdad, Irene Montero, hoy en sus horas más bajas por la entrada en vigor de la Ley del sí es sí.

A través de las redes sociales, Pablo Iglesias ya ha confirmado que, en el futuro Canal Red, seguirá contando con algunos de sus más estrechos colaboradores de La Base, como Alfredo Serrano (que fue el principal asesor económico de Nicolás Maduro en Venezuela), Javier Macías Tovar (exjefe de redes sociales de Podemos) y la periodista rusa Inna Afinogenova, que abandonó el canal de propaganda Russia Today tras la invasión de Ucrania.

Pero además, Iglesias incorporará al proyecto a conocidos youtubers y comunicadores de países como Argentina y Brasil, con el fin de consolidar la influencia de Podemos al otro lado del Atlántico y apuntalar a los gobiernos de extrema izquierda que hoy recorren casi todo el continente.

El Partido Comunista de España es la piedra angular de la democracia española. Ningún derecho democrático se entiende sin su lucha y su papel histórico.



Urge revisar la posible prevaricación de tantos ‘profesionales’ cegados por el odio ideológico. https://t.co/xooz6HGTFU — Sergio Gregori (@GregoriMarugan) November 12, 2022

Un engranaje esencial de la futura televisión Canal Red es el periodista Sergio Gregori, que cierra así el círculo. Con tan sólo 17 años, Gregori entrevistó en mayo de 2014 a un casi desconocido Pablo Iglesias, al que puso en la tesitura de responder a una comprometida pregunta del rapero Pablo Hasél: "Si te pudieras cargar a Juan Carlos de Borbón, Amancio Ortega o Aznar, ¿a quién te cargarías de los tres?"

Iglesias estaba embarcado entonces en el lanzamiento de Podemos, y respondió en su mejor tono de estadista: "Dios mío, a ninguno, yo no quiero matar a nadie. Y además desprecio profundamente a los que convierten la política en una cuestión de odio personal y convierten su excitación narcisista en algo que tenga que ver con la política".

[Pablo Hasél ingresa en prisión tras ser detenido por los Mossos: "Muerte al Estado fascista"]

De nuevo, en febrero de 2021, Iglesias concedió a Sergio Gregori una de sus últimas entrevistas como vicepresidente del Gobierno (antes de estrellarse en las elecciones madrileñas del 4M) en la que por primera vez apuntó el nombre de Yolanda Díaz como posible sucesora: "¿Por qué no?". En aquella entrevista, Iglesias también auguró que la red social Twitch, especialmente popular entre los jóvenes, "lo va a petar".

Ahora, roto su idilio con Pedro Vallín, y en plena guerra contra La Sexta de Antonio García Ferreras, Pablo Iglesias se apoya precisamente en la plataforma Furor Producciones de Sergio Gregori para montar su propia constelación de programas en Youtube, Canal Red.

El exvicepresidente del KGB, Nikolái Leónov, sobre el magnicidio de John F. Kennedy en la última entrevista que concedió en vida. pic.twitter.com/GyPJbwLj5c — Sergio Gregori (@GregoriMarugan) September 7, 2022

Gregori dirigió entre 2017 y 2019 el documental Unblock Cuba, en el que culpa al bloque de EEUU del empobrecimiento generalizado que el pueblo cubano sufre tras 60 años de dictadura. También ha entrevistado al exvicepresidente del KGB Nikolái Leónov.

Hace pocas semanas, protagonizó un enfrentamiento con el exdirector de El País Antonio Caño en un debate en la Universidad de Badajoz. Caño recomendó a los estudiantes de periodismo que no actúen como "activistas", porque su trabajo no consiste en "cambiar el mundo" sino para contar lo que ocurre. Gregori le acusó entonces de actuar como un "activista", porque durante su etapa como director de El País publicó un editorial en el que pedía a Pedro Sánchez que no pactara con Podemos.

Algunos dicen ser neutrales mientras acusan al resto de estar politizados. Que no nos engañen.



El ex director de El País, Antonio Caño, ¿es un periodista o un activista? pic.twitter.com/xPVU1aTiBt — Sergio Gregori (@GregoriMarugan) November 16, 2022

Comentarista político habitual de programas de Mediaset y de TeleMadrid (pero no de La Sexta, y esto es fundamental), Sergio Gregori se ha convertido durante los últimos meses en colaborador de la fundación de Podemos, el Instituto República y Democracia, que preside Pablo Iglesias y dirige Juan Carlos Monedero.

Para poner en marcha su Canal Red de televisión, Iglesias se va a apoyar ahora en Sergio Gregori y Xavier Matas, impulsores del grupo Furor Producciones SL, creado en diciembre de 2019 en Alicante con un capital de 3.000 euros.

Controlar nuevos medios de comunicación que defiendan la línea política de Podemos se ha convertido en una auténtica obsesión del expresidente del Gobierno.

"La derecha mediática ya nos ha puesto en su punto de mira", afirma en la campaña de crowdfunding para crear el Canal Red, "estamos seguros de que en cientos de despachos en los que somos y seremos incómodos, la luz se ha mantenido encendida toda la noche tramando sus estrategias para destruirnos. Porque, por supuesto, todo lo que podemos construir es aquello a lo que ellos más temen".

