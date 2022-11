Las CCAA compiten ya por retener a sus médicos de familia: empieza la puja de mejora de condiciones

La huelga de médicos de la Atención Primaria madrileña ha despertado un viejo fantasma de la sanidad nacional: la falta de profesionales. Un problema especialmente acuciante en la llamada España despoblada, que las comunidades autónomas han empezado a solucionar a golpe de talonario.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que no puede entrar en una puja para "quitarle" médicos a otras regiones. Pero no es cierto. Su Consejería de Sanidad tiene varios planes con los que pretende que la región se convierta en un destino profesional más atractivo para los médicos de familia. Y no es la única: todos lo hacen.

De hecho, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció en julio de este año su intención de crear un plan de incentivos para que los médicos acepten trabajar en los consultorios rurales. La jubilación de los sanitarios que se prevé para los próximos años amenaza con vaciar estos ambulatorios. El Ministerio se comprometió a poner en marcha una solución en tres meses y no ha sido así.

Estamos en noviembre y ese ambicioso proyecto, que las sociedades médicas y las regiones llevan años reclamando, todavía no ha llegado. Darias sólo adelantó que pondría en marcha una "lluvia de ideas" para buscar soluciones. Como no acaban de llegar, las comunidades han decidido tomar la iniciativa.

Al final, como en casi todo en sanidad, las regiones tienen la potestad para contratar a los profesionales sanitarios y, por tanto, para atraerles con incentivos salariales y otras ventajas.

Madrid

La Comunidad de Madrid anunció esta misma semana que, a través de su Ley Omnibús, podrá contratar a MIR y médicos extracomunitarios, sin necesidad de que tengan la nacionalidad española.

Y no sólo eso. La región lleva años movilizando retribuciones extra para los profesionales, en forma de complemento salarial por trabajar en entornos rurales o en función de su carga asistencial. Los bonus se anunciaron en febrero de 2022, pero no se concretó su cuantía económica.

Cataluña

Por su parte, el Departamento de Salud de la Generalitat catalana intenta captar a los médicos desde su etapa de residentes. Una de las medidas que ha dado mejor resultado son los incentivos de 5.000 hasta 9.000 euros al año, para los nuevos MIR de Medicina Familiar y Comunitaria.

Salut espera que de esta ayuda se beneficien unos 370 residentes de Medicina Familiar y Comunitaria. La remuneración oscilará según dónde trabajen. Así, los que se decidan por unidades docentes de la Corona 1 (Área Metropolitana de Barcelona), recibirán 5.000 euros al año. Los que escojan la Corona 2 (resto de Barcelona), 7.000 euros al año. Y los que se incorporen a la 3 (resto de Cataluña), cobrarán 9.000 euros al año en forma de incentivo.

Extremadura

Aunque Extremadura es una de las regiones más afectadas por la jubilación de los médicos de Atención Primaria, lleva más de tres años sin anunciar nuevos incentivos.

Fue en 2019 cuando el Servicio Extremeño de Salud (SES) decidió que los profesionales que trabajen en zonas de difícil cobertura tendrán ventajas en los procesos de selección de personal: el tiempo que trabajen en estas áreas les computará el doble, a la hora de sumar puntos para las bolsas de empleo.

Además, estos profesionales, pasados dos años desde que están en estas zonas, podrán volver a apuntarse en la bolsa de trabajo y no se quedarán "encasillados".

Galicia

Una de las comunidades que más se está invirtiendo en la medicina rural es Galicia. Ha sido pionera al aprobar una ley que permite hacer estatutarios a médicos de Familia sin la necesidad de realizar un examen de Oferta Pública de Empleo (OPE).

También ha puesto en marcha un refuerzo de 10.000 euros brutos al año para los médicos que asuman pacientes de otros compañeros.

Además ha impulsado una Ley de plazas de difícil cobertura para hacer más atractivas las vacantes que existen en los hospitales comarcales de la región. El objetivo es "convocar procesos específicos para cubrir vacantes de difícil cobertura, sin examen de ingreso, por un período de tres años".

Aragón

Otra de las regiones con mejores retribuciones para la España rural es Aragón. En julio de 2022, la consejería de Sanidad anunció la puesta en marcha de una batería de medidas, que incluyen incentivos económicos, para la cobertura de determinados puestos de trabajo en Atención Primaria.

El Ejecutivo de Javier Lambán también ha incrementado el pago de las horas de guardia, de la turnicidad, nocturnidad y festividad, además del complemento por cada tarjeta sanitaria que atienden los profesionales. Ya ha destinado más de 23 millones de euros para estas mejoras.

Los médicos tienen la posibilidad de hacer guardias en centros de salud, ajenos al que tiene asignados, con una remuneración extraordinaria del 20% sobre el precio de guardia.

Castilla-La Mancha

Como ocurre en Aragón, las dos Castillas son regiones muy ruralizadas, en las que los incentivos se hacen imprescindibles. En el caso de la región que preside Emiliano García Page, no hay ningún extra al salario de los médicos, más allá de los incentivos ligados a dispersión y prescripción, vigentes en el contrato base y que están en todas las regiones.

Los sueldos médicos se complementan con conceptos específicos que van desde la dedicación exclusiva (trabajar sólo en la pública) a la carrera profesional, el transporte o la dispersión, entre otros conceptos.

Castilla y León

La otra Castilla sí ha creado un bonus específico centrado en los MIR, como ha hecho Cataluña. El objetivo es que, tras invertir en la formación de los profesionales que realizan la residencia médica, se queden a trabajar en la región.

La Consejería de Sanidad ha lanzado un plan de fidelización por el que ofrece contratos incentivados para los que concluyen la formación sanitaria especializada (FSE) en la región. Se trata de una forma de dar un contrato fijo y estable al médico nada más terminar su residencia, lo que permite cubrir plazas de difícil cobertura.

Asturias

El Gobierno de Asturias tiene un plan muy similar al que ha aprobado ahora la Comunidad de Madrid, para contratar médicos extracomunitarios sin el examen MIR.

De esta forma, la sanidad pública asturiana ha optado por incorporar a profesionales de América Latina que no han pasado por la formación MIR para ejercer una especialidad médica. Los médicos seleccionados ya eran especialistas en su país y, como en España acreditar el título es muy costoso, podrán comenzar a trabajar antes de completar este trámite.

Cantabria

Aunque todavía no ha puesto en marcha ninguna medida, el Ejecutivo regional de Miguel Ángel Revilla ya ha anunciado que su gobierno está estudiando "incentivos y fórmulas" para cubrir plazas rurales. Se pondrán en marcha a través de una Ley frente al despoblamiento.

País Vasco

En la misma línea trabaja el Departamento de Salud del País Vasco que prepara incentivos para hacer más atractivas plazas de difícil cobertura en la Atención Primaria de Osakidetza. Aunque estas medidas aún no se han concretado, se estudian fórmulas como dar mayor puntuación en el desarrollo profesional, dinero para pagar el kilometraje o mejorar los horarios laborales.

Navarra

La consejera de Sanidad, Santos Induráin, ha planteado la idea de cambiar los baremos en las plazas de difícil cobertura, aunque ha hablado de un incentivo "no económico". Todavía es sólo una idea.

Canarias

Por el momento, el Ejecutivo regional tampoco tiene un proyecto concretado para incentivar a médicos rurales. Aun así, todos los profesionales sanitarios en la región cobran un plus de insularidad, más elevado que el de Baleares.

Según los últimos datos, los médicos de Ibiza, Formentera y Menorca cobran 108,03 euros al mes por este plus, mientras que los de Canarias reciben 588,76 euros por este concepto, cinco veces más.

La Rioja

El Gobierno de La Rioja (como los de Navarra, Canarias, Cantabria o Castilla-La Mancha) no tienen ningún plan específico. En los últimos años ha puesto en marcha facilidades para estos profesionales, como la teleasistencia o coches eléctricos para desplazarse, pero no subidas de salarios o contratos indefinidos.

Murcia

Murcia lanzó el pasado mes de julio una iniciativa para premiar a los médicos de zonas rurales, pero se terminó volviendo en su contra. Los médicos de la región denunciaron que el reparto de incentivos estaba dejando sin médico a las áreas periféricas, porque preferían irse a zonas rurales.

Tal y como consta en la propuesta murciana, los que trabajen en zonas rurales tienen un 50% adicional en la puntuación por tiempo trabajado. Es decir, por cada año conseguirán puntos equivalentes a año y medio, tanto en las bolsas de trabajo como de cara a las ofertas públicas de empleo.

Su tiempo trabajado también contará con un 25% adicional para acceder a un tramo de carrera profesional, lo que implica que estos profesionales no tendrán que esperar seis años, solo cuatro, para escalar al tramo correspondiente.

Comunidad Valenciana

La Consejería de Sanidad prepara un decreto que subvencionará con 5.000 euros anuales a los médicos de familia destinados en zonas rurales. Ana Barceló anunció además otra normativa, que ya se ha presentado ante los sindicatos, para dar incentivos a quienes acepten un puesto de difícil cobertura: se beneficiarán de una reducción del tiempo de permanencia necesario en cada grado para la progresión en la carrera profesional y mejoras de puntuación en los procesos de selección y provisión.

Andalucía

El decreto ley 22/2020 de la Junta de Andalucía incentiva a los profesionales para hacer más atractivos los destinos menos demandados. Entre otras ventajas se benefician de una baremación con mayor puntuación el tiempo trabajado en puestos o centros ubicados en zonas de difícil cobertura, con efectos en bolsas y en las ofertas de empleo público.

Además se favorece la oferta de interinidades al personal inscrito en bolsa de empleo temporal en puestos de difícil cobertura, se implementan sistemas y programas de telemedicina en los puestos de carácter asistencial que lo permitan, sistemas que favorecen la rotación voluntaria de los profesionales, bolsas de estudios exclusivas o mejoras en el ámbito retributivo, asociadas al complemento de carrera profesional, entre otras.

Baleares

El Servicio de Salud de Baleares ha anunciado que realizará contratos mínimos de tres años a todos los médicos de familia que trabajen en las Islas. Los contratos serán como mínimo de tres años de duración y con posibilidad de prolongarlo con interinidad.

