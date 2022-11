"Cataluña desobedece al TS en las oposiciones": quejas de 'mossos' y policías por los exámenes

Al menos una treintena de agentes —entre policías locales, guardias urbanos y mossos d'Esquadra— han presentado quejas al conseller de Interior catalán tras haber sido evaluados en la Escuela de Policía de Cataluña de "competencias no incluidas en la ficha didáctica".

Así consta en sus recursos de alzada, fechados a mediados del pasado septiembre y a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En ellos, se oponen a lo acordado por la directora de la Escuela de Policía, que les suspende en el curso de formación básica para policías.

Es decir, en aquellas pruebas que, según explica la web de la Generalitat, sirven para "capacitar" a los agentes que ya han superado la oposición para "integrarse en los cuerpos de policía de Cataluña y para ejercer las funciones básicas de un servicio policial, entendido como servicio público, de acuerdo con un concepto amplio de seguridad y reforzante la transmisión de valores".

Según indican en sus recursos —que son de tipo administrativo, no judicial— hay diferencias entre las competencias que constan en "la ficha técnica que se entrega a los alumnos" y el documento que recibieron cuando solicitaron una revisión de su examen.

Este último sí especifica que se evalúan funciones como el "engrilletamiento" o las "medidas de autoprotección", que no aparecen en la ficha técnica, mucho más genérica en cuanto a los criterios de calificación.

Por ello, recuerdan que una reciente sentencia del Supremo —avanzada por EL ESPAÑOL— ordenó repetir el examen a un opositor porque el Ministerio del Interior no aclaró cómo puntuaba la prueba.

En esa resolución, el Alto Tribunal también fijó su doctrina sobre los exámenes escritos en las oposiciones, obligando a publicar previamente los criterios de puntuación y a ponerlos "en conocimiento de todos los aspirantes" antes de realizar el ejercicio.

Imagen de archivo de un informe de los Mossos d'Esquadra. Mossos d'Esquadra

Además, al valorar extremos como rasgos de la personalidad, el tribunal calificador debe "expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado de negar la aptitud a un candidato", tal y como estableció el Supremo.

"De acuerdo con la jurisprudencia, con carácter previo a la realización de una prueba de actitud, el órgano de selección debe poner en conocimiento de los aspirantes las variables o factores que se van a evaluar y los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir el juicio técnico. En el presente caso, se desconocen los criterios que se han utilizado para emitir el juicio técnico", rezan las quejas de los policías.

"El Govern catalán desobedece al Supremo. Los criterios que fija el Alto Tribunal para valorar las pruebas en un proceso selectivo son de aplicación a todo el Estado, se celebren las pruebas en Melilla, Tenerife o Badajoz", subraya el abogado de los recurrentes, Ángel Galindo, en conversación con este periódico.

Acudir a los tribunales

Los recursos de alzada que han presentado esta treintena de agentes son de tipo administrativo, no judicial. No obstante, no descartan acudir a los tribunales si la Consejería de Interior de Cataluña no corrige su decisión.

EL ESPAÑOL ha solicitado una valoración al departamento de Comunicación de la Generalitat. A través de un correo electrónico en catalán, el Govern asegura que "el alumnado del curso de formación básica para policías de la Escuela de Policía de Cataluña del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña se evalúa de conformidad con los criterios de evaluación que han sido previamente aprobados y comunicados a todos los alumnos".

"Concretamente, en la asignatura de Prácticas Interdisciplinarias se pone al alumnado en situaciones de prácticas simuladas con el fin de favorecer la integración de los aprendizajes adquiridos en el resto de asignaturas en las que se estructura el curso y se evalúa la capacidad de poner en práctica los conocimientos, procedimientos, actitudes y valores requeridos a una Policía democrática y orientada al servicio a la ciudadanía", señalan.

"Los alumnos son evaluados de acuerdo a las competencias previamente definidas en la documentación didáctica del curso y que se enseñan en las diferentes asignaturas que configuran su programa formativo", añaden desde la Generalitat.

