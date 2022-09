Feijóo ataca a Sánchez por su crisis con Page y le llama "autoritario": "Ha tenido 40 ministros"

Las discrepancias entre el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, vuelven a servir de arma arrojadiza para el Partido Popular a la hora de atacar al presidente del Gobierno.

Esta vez ha sido Alberto Núñez Feijóo, líder nacional de los populares, el que ha hecho un recuento de los enfrentamientos dentro del palacio de la Moncloa y de la sede de Ferraz para tachar de "autoritario" a Sánchez.

[Feijóo sobre García-Page: “Es el portavoz de muchos socialistas que no están de acuerdo con Sánchez”]

"Ha tenido 40 ministros en tres años y medio". "Muchos no están de acuerdo con Sánchez" "Ha abandonado los principios del PSOE y lo ha convertido en un partido personalista". Estas son algunas de las frases que Feijóo ha utilizado para poner en relieve la situación de crisis que, según él, se vive dentro del Ejecutivo central.

Durante la clausura del XIII Congreso del PP de Melilla, Feijóo ha acusado al presidente de tener en tres años y medio a 40 ministros. "Ha hecho más remodelación que cualquier presidente del Gobierno, considerando que a la mitad no los puede cesar (en referencia a la parte del Ejecutivo que es de Unidas Podemos), mira que se ha cebado con los suyos", ha bromeado.

División

Además, Feijóo ha puesto de relieve el enfrentamiento que los ministros del PSOE han mantenido durante esta semana con Emiliano García-Page para asegurar que, cuando discrepas de la línea que marca la directiva del PSOE, "te insultan".

El líder del PP ha asegurado que cada vez van a ser más los socialistas que digan "soy del PSOE, pero no estoy de acuerdo con Sánchez".

"Que se preparen porque les van a insultar y les calificaran de traidores del sanchismo", ha insistido, al tiempo que lamentaba las descalificaciones que desde el PSOE se lanzan a la oposición por, según él, "hacer nuestro trabajo".

También ha utilizado las discrepancias que se producen dentro del palacio de la Moncloa entre Unidas Podemos y el PSOE. El líder del PP ha comparado el Consejo de Ministros con un "reality show" de lo que es "el enfrentamiento y la división política en España".

García-Page y Núñez Feijóo en el foro ‘Wake Up Spain!’, organizado por El Español en 2021. Foto: JCCM.

En aspectos económicos, el presidente del Partido Popular ha vuelto a hablar de la "voracidad fiscal" de Pedro Sánchez. "No ha habido un solo presidente del Gobierno que nos haya cobrado más impuestos por lo mismo que él".

Según sus cifras, en siete meses (de enero a julio), el Gobierno ha recaudado 22.000 millones de euros más que el año pasado por "comprar lo mismo".

"Hay que reconocer que eso tiene un récord, el récord de que los españoles pagasen más impuestos que nunca por comprar lo mismo. Eso hay que dárselo al Gobierno de España"

"Son el Gobierno del relato, no del dato", ha criticado mientras les acusaba de no haber acertado en ninguna predicción económica que han hecho. "No acertó en la inflación, no acertó en el crecimiento económico, no acertó en la deuda y no acertó en el déficit".

