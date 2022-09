Muere un cabo de 40 años de la Armada en Murcia al caer desde lo alto de una muralla

Juan Ignacio Ardila, cabo de 40 años de la Armada, ha fallecido este pasado fin de semana al precipitarse desde una muralla en la ciudad de Cartagena (Murcia), donde estaba destinado.

Los hechos ocurrieron este mismo sábado. En un suceso fortuito, el joven soldado se calló desde lo alto de la muralla de Carlos III. Según las autoridades locales, el cabo habría perdido el equilibrio mientras paseaba por la parte superior de esta zona de la ciudad.

El cuerpo fue hallado el sábado por la mañana en los jardines que rodean el lugar. La hipótesis que se maneja es la de una caída accidental.

Ardila estaba destinado en Infantería de Marina, concretamente en el Tercio de la Armada (TEAR) de San Fernando. Era natural de Jerez de la Frontera, en Cádiz, concretamente de la pedanía de Guadalcacín.

"Vivió para los suyos"

Ardila era un soldado muy querido en las Fuerzas Armadas. Algunos perfiles que suelen recopilar información sobre el día a día de los soldados han emitido ya algunos mensajes de condolencias recordando al fallecido en esta tragedia.

Uno de esos perfiles ha lamentado su fallecimiento. "Vivió para los suyos, vivió para España, y los héroes aquí siempre están presentes. Es imposible resistirse a la tristeza que nos deja en el alma, la partida hacia el cielo de nuestro cabo. No es justo, la vida no es justa, la muerte tiene unos patrones de medida y selección que sólo ella conoce y no podemos entender ni hacer nada para evitarlos (por ello la impotencia nos habita)".

"Será muy difícil para quienes tanto le aman y le quieren seguir hacia adelante, mi cabo. Ardila ha dejado el vacío más grande y profundo que se pueda dejar dentro de esa familia, amigos y compañeros", prosigue el texto de esa publicación.

Desde Apoyo a los Soldados Españoles en Misiones han enviado la siguiente muestra de condolencia: "No hay espacio para ellos que no lleve su nombre, está y estará donde siempre ha estado, no habrá miradas, ni palabras, ni abrazos, habrá recuerdos, sueños dormidos o despiertos, habrá conversaciones sin respuestas hasta ese día que uno a uno se irán encontrando allá arriba... El abrazo más lleno de sentimiento y en este caso de los que intentan restar dolor y sumar fuerza para sus padres, familia, amigos y compañeros. Un abrazo hacia el cielo, sí, el de los héroes como usted".

El fallecimiento del soldado deja una gran conmoción en su tierra natal gaditana. Allí era costalero de la Hermandad de la Entrega, desde donde también han emitido un comunicado lamentando los hechos.

