Sánchez se pone la corbata ocho horas después de pedir que nadie la use durante su visita a Serbia

La medida para ahorrar energía ha durado menos de una tarde. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recuperado la corbata para su vestimenta cuatro horas después de plantear que prescindía de la misma para contribuir a un mejor consumo energético. Una prenda de ropa que ha pasado de estar señalada a ser la anécdota destacada de su viaje a Belgrado, donde se ha reunido con el presidente serbio, Aleksandar Vučić.

El gesto de Sánchez de no llevar corbata se ha producido este viernes, durante la presentación del balance del Gobierno que preside en el Complejo de la Moncloa. Allí, el jefe del Ejecutivo no llevarla "significa que todos podemos ahorrar desde el punto de vista energético". Un mensaje que ha lanzado a los miembros de su Consejo de Ministros y a los responsables públicos que "cuando no sea necesario" no la lleven. Propuesta que ha trasladado también al sector privado.

Su viaje a Belgrado parece que es uno de esos momentos en los que sí es necesario llevarla. El presidente ha llevado la corbata en todo momento, como muestran las imágenes tomadas por los fotógrafos que han captado a Sánchez. Desde su llegada a Serbia hasta la reunión privada con Vučić, en todas las imágenes se puede ver al jefe del Ejecutivo con la prensa. Como dato a resaltar, en las primeras horas de Sánchez en Belgrado la temperatura rondaba los 30 grados.

[Sánchez no lleva corbata para "contribuir al ahorro energético": "Les he pedido a los ministros que no la usen"]

La propuesta de prescindir de una prenda de ropa concreta también ha despertado críticas de la oposición. El motivo es que el jefe del Ejecutivo ha utilizado justo después de su comparecencia en Moncloa el helicóptero Súper Puma para trasladarse hasta la base aérea de Torrejón. Un recorrido de solo 25,8 kilómetros en el que ha quemado 180 kilos de queroseno, como ha denunciado el PP.

Si en lugar de ese medio de transporte hubiera usado un coche, habría consumido solo cinco litros de gasóleo, según los 'populares'. Por lo que desde Génova, 13, consideran que lo de la corbata ha sido una treta de Sánchez para "distraer" sobre cuestiones como la inflación, que ha escalado al 10,8% en julio, según el Instituto Nacional de Estadística.

[Sánchez limitará el aire acondicionado a 27º y la calefacción a 19 en empresas y transportes]

Además del gesto de la corbata, Sánchez ha anunciado que su Gobierno iba a aprobar el próximo lunes medidas para impulsar ese ahorro energético. Como ha adelantado EL ESPAÑOL, el Consejo de Ministros aprobará un Real Decreto en el que incluirán la limitación del aire acondicionado a 27º y la calefacción a 19º para las empresas y los transportes. Una norma que será de obligado cumplimiento.

Sigue los temas que te interesan