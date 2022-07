Los 49M para la jubilación de Mossos indignan en la Policía Nacional: "Sánchez aún nos ve como piolines"

La decisión del Gobierno de transferir 49 millones de euros a la Generalitat para la jubilación de los Mossos d'Esquadra y los agentes de la Policía Foral de Navarra ha soliviantado e indignado a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Sindicatos y colectivos de ambos cuerpos critican con dureza esta decisión adoptada por el Gobierno y aprobada en el último Consejo de Ministros. A su juicio, esta medida transcurre por una senda muy diferente a la de la "equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las policías autonómicas".

Este mismo miércoles, el Gobierno celebraba una nueva sesión de la Mesa de diálogo con la Generalitat de Cataluña, con dos asuntos a tratar, según explicaban durante la semana diversas fuentes de la esfera separatista: uno de los temas a tocar era la autodeterminación. El segundo, la amnistía.

Una de las decisiones adoptadas por Moncloa, previa a la celebración de la Mesa, fue la de triplicar el margen de déficit autonómico, tal como exigía ERC. Pedro Sánchez cedía así ante Pere Aragonès para facilitar el "nuevo clima de confianza" y la aprobación de los Presupuestos de 2023.

Sin embargo, para conservar el voto de sus socios, el Gobierno ha tenido siempre que ir accediendo a sus peticiones en los distintos foros que mantienen para negociar entre ambas administraciones. El ámbito policial, que se negocia en la Mesa bilateral, es uno de los asuntos en los que han tenido que ceder estos años en múltiples ocasiones.

"Moneda de cambio"

Así, les han ido contentando en todos los frentes. Es lo que estiman desde sindicatos como Jupol, el mayoritario en la Policía Nacional. Su secretario general, Aarón Rivero, sostiene que supone una "auténtica falta de vergüenza del Ejecutivo", la transferencia de los 49 millones.

A su juicio, "está vendido a los partidos independentistas, a los que concede sin rechistar cualquier pretensión con el único objetivo de conservar sus sillones en el Gobierno".

El portavoz de ese colectivo, Pablo Pérez, insiste en la misma línea. "No nos gustaría que nos utilizaran como moneda de cambio o elemento negociados. Es una muestra más de que para este presidente seguimos siendo piolines. Nos siguen tratando como números".

600 euros al mes

Desde Jupol explican que esta medida "incrementa las diferencias" entre los distintos cuerpos y supone "una nueva falta de respeto" del Gobierno a Policía Nacional y Guardia Civil. A de hoy, sostienen los sindicatos policiales, la diferencia entre la nómina de un agente de Policía Nacional y de un mosso es de unos 600 euros al mes.

Esa cantidad, insisten, aumenta hasta los 900 euros en el caso de los agentes jubilados o prejubilados. "Lo único que se consigue es aumentar las brechas salariales entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas", insiste Pérez.

Entretanto, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha reprochado que el Ejecutivo no puede seguir usando el pretexto de que "no hay presupuesto" para cumplir los acuerdos económicos y laborales con la Policía Nacional tras esta transferencia.

Lamentan a su vez que el "asunto es aún más doloroso en el caso de Cataluña", por la "negativa a atender las reiteradas peticiones de SUP para que se declare esta comunidad autónoma como Zona de Especial Singularidad".

Al hilo, ha criticado que el Ejecutivo siga sin "liberar" las partidas necesarias para desplegar el acuerdo de equiparación salarial de 2018 y denuncian la "nueva situación de discriminación" con respecto a los cuerpos autonómicos.

