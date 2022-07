La película de espías de Villarejo: ahora dice que el CNI extorsiona a chavistas para financiarse

El comisario José Manuel Villarejo sostiene que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) está detrás de la red que extorsionó en España a varios ex altos cargos del régimen chavista de Venezuela, a los que reclamaba sumas millonarias a cambios de protección policial.

Villarejo afirma en un escrito dirigido al juez del caso Tándem que el abogado José Aliste, actuando como emisario del CNI, garantizó a Hugo Carvajal (antiguo jefe de la inteligencia militar de Hugo Chávez) que no sería extraditado a EEUU, a cambio de que pagara a la casa una suma de 20 millones de euros.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía denunció en julio de 2020 ante la Audiencia Nacional que dos presos de la cárcel de Estremera, compañeros de módulo de Villarejo, habían contactado con los abogados de la familia de Carles Puigdemont y de la familia Pujol para ofrecerles audios y documentos clasificados del comisario, a cambio de elevadas sumas de dinero.

En cambio, como ha informado EL ESPAÑOL, Villarejo sostiene en un escrito dirigido al juez que ambos presos habían sido contactados por el CNI para que informaran de todos sus movimientos y conversaciones.

En el mismo escrito, la defensa de Villarejo afirma que uno de estos presos, J. Ruiz Cubero (condenado por participar en un atraco) compartió prisión con el Pollo Carvajal cuando ingresó en Estremera.

El comisario sostiene que el preso Cubero llegó a confesarle en una ocasión: "Ya tengo doble trabajo, informar tanto al director [de la prisión] como a los del CNI de lo que tú haces, y de lo que me cuenta el espía el Pollo. Cree que Maduro va a mandar matarlo, y piensa que yo lo protejo porque tengo mano con el director, así me he ganado su confianza".

En sus conversaciones con Villarejo, el presidiario J. Ruiz presumió de tener buenos contactos con el CNI a través de un agente que participó en la operación de control telefónico a la antigua Herri Batasuna. También afirmaba ser hermano del abogado del falso cura que mantuvo secuestrada durante varias horas a la familia Bárcenas, para intentar apoderarse de los documentos comprometedores sobre la financiación irregular del PP.

La recompensa de 10 millones de dólares que el Departamento de EEUU ofrecía por Hugo Carvajal.

Hugo Carvajal había sido jefe de los servicios de inteligencia de Hugo Chávez, pero luego rompió con el régimen de Nicolás Maduro y huyó a España en marzo de 2019. Fue recibido por dos agentes del CNI (organismo con el que había colaborado desde Venezuela), que le trasladaron al piso de su hijo, en el norte de Madrid.

Tan sólo una semana después, el Pollo Carvajal fue detenido: prestó declaración en la Audiencia Nacional por los cargos que se le imputan en EEUU (donde está acusado de delitos de narcotráfico por facilitar armas a los narcoterroristas de las FARC) e ingresó en la prisión de Estremera, en el mismo módulo que ocupaba el comisario José Villarejo (quien cumplía prisión provisional desde noviembre de 2017).

El Pollo Carvajal sólo permaneció en Estremera hasta septiembre de 2019, cuando quedó en libertad provisional. Hasta que, dos meses después, desapareció del mapa, pocas horas antes de que la Policía acudiera a notificarle que la Audiencia Nacional había autorizado su extradición a EEUU.

En su escrito dirigido al juez del caso Tándem, Villarejo asegura que el preso Cubero le dijo que permanecía en contacto con la mujer del Pollo Carvajal, quien le comunicó que el exjefe de los espías de Venezuela permanecía oculto en Madrid, protegido por el CNI.

Jefe de espías para Chávez

Cubero mostró incluso al comisario -según su versión- una foto que se había tomado en un Alicante, junto a Carvajal, su mujer y los dos agentes del CNI que le protegían. Más tarde, el mismo preso contó a Villarejo que el abogado José Aliste había acudido a ver a la mujer del Pollo Carvajal, como emisario del CNI, para plantearle una oferta: no sería extraditado a EEUU, si abonaba la suma de 20 millones de euros.

Hugo Carvajal permaneció en paradero desconocido durante dos años, hasta que fue detenido en septiembre de 2021 por la Policía española, gracias a que la Agencia antidroga norteamericana, la DEA, descubrió su paradero. Había permanecido durante todo el tiempo en un piso del distrito madrileño de Ciudad Lineal, próximo a la M-30.

Conducido de nuevo ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, el Pollo Carvajal intentó demorar su entrega a EEUU facilitando información sobre la supuesta financiación del Gobierno de Venezuela a Podemos.

Pese a ello, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal acordó de nuevo el pasado mes de diciembre su extradición, en un auto en el que reprocha a Carvajal que recurra a "maniobras dilatorias y abusivas". Pero el trámite ha quedado de nuevo en suspenso, hasta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) resuelva el recurso que presentó su defensa por la denegación de asilo político en España.

Como ha informado EL ESPAÑOL, el abogado José Aliste está imputado en la Operación Caranjuez, en la que la titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid investiga una red que presuntamente extorsionó a ex altos cargos del régimen chavista en España, a los que reclamaba sumas millonarias a cambio de protección.

Según la investigación, entre los clientes de esta red se encontrarían el exministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos (procesado en la Audiencia Nacional por el cobro de comisiones de la empresa española Duro Felguera), el exjefe de seguridad de la petrolera PDVSA Rafael Reiter y el expresidente de la Oficina del Tesoro de Venezuela Alejandro Andrade (conocido en los círculos chavistas como El Tuerto Andrade).

También habrían abonado sumas millonarias a la la enfermera de Hugo Chávez, Claudia Díaz (que fue directora de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela en 2011 y 2013) y a su marido, Adrián Velásquez Figueroa, que fue jefe de seguridad de Chávez en el Palacio de Miraflores. La Audiencia Nacional autorizó el pasado mes de noviembre la extradición de ambos a EEUU, lo que demuestra que la "protección" ofrecida por la trama era papel mojado.

Además del abogado José Alistes, también estarían implicados en la trama el exmilitar israelí Alberto Galán Fereres (conocido como Avi) y el abogado venezolano residente en EEUU Martín Rodil, al que la UDEF califica en un informe como "un lobista que se encargaría de negociar con agencias de inteligencia y seguridad de EEUU la colaboración y entrega de narcotraficantes y funcionarios venezolanos en causas seguidas en aquel país".

Según la tesis que el comisario Villarejo ha ofrecido ahora al juez del caso Tándem, tras esta red se encontraría el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que también intentó ofrecer inmunidad al Pollo Carvajal para evitar que sea extraditado a EEUU.

