Feijóo utiliza la crisis de la coalición y ataca a Sánchez por usar el Congreso para sus "intereses políticos"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto hoy en acento en la crisis existente en los dos partidos que componen la coalición del Ejecutivo de Pedro Sánchez, advirtiendo que en él prima "la improvisación y desunión".

Feijóo ha subrayado además que el Congreso "no puede ser un zoco" en el que se "negocian favores políticos" y no puede ser "un lugar donde se compra el voto de partidos independentistas con independencia de cómo vaya el país". Ha advertido que desde el PP "entendemos" que es "un lugar donde los distintos políticos se reúnen para mejorar la vida de los españoles, y no simplemente para hacer favores a determinados territorios".

El dirigente popular ha destacado, asimismo, que estas dos circunstancias -la desunión y la improvisación- también tienen "su impacto en la economía" española, ya de por sí maltrecha, en la que "una familia media española, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios, necesitará de 500 euros más para comprar productos básicos" debido a la inflación.

Sobre este punto, Alberto Núñez Feijóo ha abundado en que hay "una escalada de precios desbocada" que hace un año se situaba en el 7% y "ahora, en un 9%", por lo que la inflación "no es por la guerra de Ucrania, sino por una gestión que no funciona" que ha provocado "que la cesta de la compra, la luz, los carburantes y el gas" se hayan convertido "en bienes de lujo".

En este sentido, ha destacado que desde el Partido Popular "lo que queremos hacer es no crear problemas y ayudar a la gente". Así, ha indicado que espera que el Gobierno "tramite el proyecto de ley al que se comprometió" para que salgan adelante "las mejoras" y que estas incluyan, además "las enmiendas necesarias" para que "realmente esas medidas bajen la inflación, y no la suba".

Asimismo, ha abundado que "no se trata de llevar la razón. De lo que se trata es de acertar, y el objetivo, seamos de un partido o de otro, es que un país funcione mejor y que la inflación baje".

El líder de los populares ha realizado esta valoración en Granada, tras la visita realizada junto con la número 1 del PP a las elecciones andaluzas por esta provincia, Marifrán Carazo, a la cooperativa de distribución alimentaria Covirán. Con una plantilla de 15.000 trabajadores y una fuerte implantación en España y Portugal, el líder popular la ha puesto de ejemplo de gestión para un gobierno "que distribuya la riqueza de manera equitativa".

